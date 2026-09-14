Kiderült, hogyan csökkentené a kormány a műtéti várólistákat

Remélhetőleg október elején elindulhat a műtési várólisták csökkentését célzó program – mondta az RTL-nek hétfőn Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A politikus arról is beszélt, hogyan csökkenhetnek a várólisták: több pénz fejében túlórát kérnének a szakemberektől.

A Tisza Párt a választási kampányban azt ígérte, hogy 2027 végére a fekvőbeteg ellátásban legfeljebb 6 hónapra, a járóbeteg ellátásban pedig 2 hónapra csökkenhetnek a műtéti várólisták. Ehhez képest jelenleg majdnem 22 ezren várnak csak térdprotézis-műtétre az országban, az átlagos idő pedig 294 nap, vagyis közel tíz hónap.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter augusztus közepéig kapott időt arra, hogy a várólisták csökkentését célzó programot kidolgozza. A miniszter hétfőn az RTL kérdésére azt mondta: reményei szerint október elején elindulhat ez a program. A hírek szerint a kormány jövő héten dönthet az indulásról.

A részletek kapcsán Hegedűs annyit árult el, hogy

pozitív ösztönzőket, „pénzt, paripár, fegyvert” biztosítanának, amikkel arra ösztönöznék az állami kórházakban dolgozókat, hogy a műszakjuk után és hétvégén vállaljanak pluszmunkát, így növelni lehetne a műtők kihasználtságát.

Példaként említette, hogy Pécsett már elkezdték a munkát, Angliából hoznak haza egy olyan szakembert, aki évi ezer ízületi műtét végrehajtását vállalta, ezzel csökkenhetnek a várólisták.

A tervre reagálva Kökény Zoltán, a Péterfy Sándor Utcai Kórház főigazgatója elmondta, hogy jelenleg nincs elegendő szakember hozzá, nem lehet a dolgozókat a végtelenségig napi 12 órás munkára kényszeríteni még magasabb pénzért sem.

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