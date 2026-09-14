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Kitört a lépfenejárvány, miután az emberek állattetemekből ettek Zambiában
Gazdaság

Kitört a lépfenejárvány, miután az emberek állattetemekből ettek Zambiában

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Lépfenejárvány tört ki Zambiában, ahol több tucat vadon élő állat, köztük vízilovak, elefántok és bivalyok pusztultak el. A hatóságok arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy ne fogyasszanak vadhúst - tudósított a BBC.

A zambiai katasztrófavédelmi hatóság tájékoztatása szerint a Muchinga tartományban található Munyamadzi vadgazdálkodási területen július óta 46 víziló, nyolc elefánt, öt bivaly és egy krokodil pusztult el lépfene következtében.

A tetemekből a helyi lakosok egy része fogyasztott, aminek következtében eddig tizenketten fertőződtek meg.

Halálos áldozatról egyelőre nem érkezett jelentés, a fertőzöttek kezelés alatt állnak.

A szomorú az egészben, hogy a helyi lakosok megették az elhullott állatok húsát, ez ugyanis az egyik fő élelmiszerforrásuk

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A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy ne fogyasszanak, ne árusítsanak és ne is érintsenek olyan állatokból származó húst, amelyek hirtelen vagy ismeretlen okból pusztultak el. Az érintett területen a vadászatot is felfüggesztették a járvány kiterjedésének és kockázatainak felméréséig. A megfigyelések és a laboratóriumi vizsgálatok jelenleg is zajlanak.

A lépfenét a Bacillus anthracis baktérium okozza, amelynek spórái évekig képesek túlélni a talajban. A kórokozó elsősorban a legelő állatokat fertőzi meg, és hirtelen elhullást okozhat. Emberre a fertőzött állatokkal vagy az azokból származó termékekkel való érintkezés útján terjedhet át.

Zambiában a lépfene endémiás betegségnek számít. A legutóbbi nagyobb járvány 2023-ban alakult ki, amelyet példátlan mértékűnek minősítettek, mivel a tíz tartományból kilencre kiterjedt, és négy halálos áldozatot követelt. 2011-ben több mint ötszáz megbetegedést regisztráltak, és öten haltak meg fertőzött víziló húsának elfogyasztása után.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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