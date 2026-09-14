Kőkemény nyugdíjreform készül Németországban, de az AfD áttörése mindent felülírhat

A CDU/CSU és az SPD alkotta koalíciós kormány a nyugdíjbizottság (Alterssicherungskommission) javaslatai alapján átfogó reformcsomagot készített elő, amelyet még idén a Bundestag elé kíván terjeszteni. A szövetségi munkaügyi minisztérium október 8-án Berlinben egyeztetést indít a foglalkoztatói nyugdíjak elterjedtségének növeléséről, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra, valamint az alacsony lefedettségű ágazatokra.
Negyven foglalkoztatói nyugdíjpénztár – köztük a BVV, a SOKA-BAU, valamint a Bayer, a Nestlé és a Höchst nyugdíjalapjai – már benyújtotta állásfoglalását.
Azt javasolják, hogy a meglévő tőkefedezeti foglalkoztatói nyugdíjakat ismerjék el az első pillér "funkcionális megfelelőjeként".
Ez lehetővé tenné, hogy a tervezett 2 százalékos járulékemelést ne az állami rendszerbe, hanem a szociális partnerek által támogatott nyugdíjalapokba és a meghatározott hozzájárulású (DC) rendszerekbe fizessék be.
A foglalkoztatói nyugdíjak szakmai szövetsége, az aba konkrét, megvalósítható intézkedéseket vár a párbeszédtől. Javaslataik között szerepel a szociális partnerek által támogatott DC-nyugdíjak megnyitása, az automatikus beléptetés (opt-out lehetőséggel), a bürokráciacsökkentés, valamint az alacsony és közepes jövedelmű munkavállalók támogatásának kiterjesztése.
A WTW nyugdíjüzletágának vezetője, Hanne Borst szerint a kormánynak a már megkezdett úton kell továbbhaladnia, és a merev garanciák helyett nagyobb tőkepiaci kitettségre, valamint magasabb hozampotenciálra van szükség. Borst hozzátette, hogy a szociális párbeszéd akkor lesz sikeres, ha jogalkotási szempontból is megvalósítható intézkedésekhez vezet.
A választási eredmény ugyanakkor politikai árnyékot vet a reformokra.
Bärbel Bas munkaügyi miniszter a választás másnapján úgy fogalmazott, hogy a kormány "nem valósíthat meg szociális reformokat az emberek ellenében". Borst szerint a szász-anhalti eredmény önmagában nem akadályozza meg a szükséges nyugdíjreformot, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a politikailag vitatott intézkedések lassabban, felpuhítva vagy módosított prioritásokkal valósuljanak meg.
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