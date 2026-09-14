Lázadás volt a zárt ajtók mögött a Tisza Pártban? Megszólalt Magyar Péter a kiszivárgott vitákról

A Tisza Párt 2025 novemberében állítólag az addigi egyik legsúlyosabb belső konfliktusát élte át – írja több mint egy tucat pártbeli forrás beszámolója alapján a 444. A lap szerint egy Radnai Márk körül szerveződő csoport kifogásolta a Tóth Péter kampányfőnök által kidolgozott választási stratégiát, valamint Magyar Péter vezetési stílusát. A kritikákat előbb egy szűk körű megbeszélésen, majd írásban is eljuttatták a pártvezetéshez.
A konfliktus hátterében a Tisza kampányának gyors professzionalizálása állt állítólag: Tóth Péter egy erősen központosított, fegyelmezett kampányszervezetet épített ki, amely nagy hangsúlyt helyezett a személyes jelenlétre, a kopogtatásra és a kisebb települések elérésére. A 444 szerint a Radnai körül összpontosuló kritikusok egy része ezt a működést túlságosan centralizáltnak tartotta, és úgy érezte, hogy csökkent a beleszólása a stratégiai döntésekbe.
A tavaly novemberi találkozón Radnaiék a lap szerint antidemokratikus döntéshozást, autoriter vezetési stílust és a véleményük mellőzését rótták fel Magyarnak és a kampányvezetésnek, miközben magát a kampánystratégiát is bírálták.
A 444 forrásai eltérően ítélték meg a történteket:
- volt, aki veszélyes és felelőtlen belső lázadásként, más konstruktív kritikaként tekintett rá,
- és több megszólaló kifejezetten visszautasította, hogy puccskísérletről lett volna szó.
- A konfliktus ugyanakkor a beszámolók szerint Magyart és Tóthot is erősen megviselte.
A pártvezetés másnap állománygyűlést tartott, ahol Magyar egyértelműen kiállt Tóth Péter és az eredeti kampánystratégia mellett. A kritikusok végül elfogadták, hogy a Tisza az addigi terv szerint folytatja a kampányt, az ügyet pedig párton belül lezárták. A konfliktus nem vezetett általános tisztogatáshoz: több, a kritikákat támogató politikus később is fontos tisztséget kapott, miközben Tóth és a kampányban hozzá kötődő kör szintén erős pozíciókhoz jutott a választási győzelem után.
A portál információi szerint a történetnek azért van ma is jelentősége, mert a múlt novemberi konfliktus hatással lehetett a Tiszán belüli erőviszonyokra és arra, hogyan kezelik az alternatív hatalmi központok kialakulását. A lap forrásai között van, aki úgy látja, hogy ekkor vált a mozgalom valódi, központosított párttá.
A cikk Radnai körüli jelenlegi bizalmatlanság kapcsán az augusztus 20-i állami ünnepség szervezésének ügyét is felidézi, amelyről a politikus korábban azt állította, hogy csak a kreatív koncepció kialakításában vett részt, a közbeszerzésben és a szervezésben nem.
Magyar Péter a cikk hétfő reggeli megjelenése után a Kossuth Rádiónak azt mondta, teljes a bizalma Radnai Márkban. A miniszterelnök szerint egy néhány hónap alatt, nagyon különböző hátterű emberekből felépített politikai közösségben
természetes, hogy konfliktusok alakulnak ki, ezeket azonban a Tiszában megbeszélték.
Úgy fogalmazott: azok iránt, akik ma is a politikai közösség tagjai, „teljesen töretlen” a bizalmuk, és szerinte ez kölcsönös. Magyar a vitát lezártnak tekinti, és azt mondta: „együtt indultunk, együtt küzdöttünk, együtt győztünk és együtt megyünk tovább.”
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
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