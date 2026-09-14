Magyar–német megállapodás született, már a berlini miniszterelnöki látogatást készítik elő

Megkezdődött a november 9–10-i berlini magyar miniszterelnöki látogatás előkészítése, Magyarország és Németország pedig több területen is szorosabb együttműködésről állapodott meg – írta Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes, miután Budapesten tárgyalt Johann Wadephul német külügyminiszterrel.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A megállapodás alapján megerősítik a Magyar–Német Fórumot, rendszeres szakmai egyeztetéseket indítanak a két külügyminisztérium között, bővítik a diplomaták tapasztalatcseréjét, és megvizsgálják egy 2028-as német–magyar kulturális év megrendezésének lehetőségét. A két ország emellett folytatja együttműködését a budapesti Andrássy Egyetemmel.

A két külügyminiszter közös nyilatkozata szerint a következő Magyar–Német Fórumot 2026 őszén Berlinben rendezik meg, amelyet a kétoldalú kapcsolatok újrakezdésének konkrét jeleként értékelnek. Rendszeres párbeszédet hoznak létre a két ország think tankjei között, erősítik a fiatal diplomaták közötti kapcsolatokat, összekapcsolják a diplomáciai képzési programokat, és intenzívebbé teszik a cserediplomaták kiküldését.

A külügyminisztériumok szakmai szinten a kétoldalú kapcsolatok és az Európa-politika mellett geoökonómiai és védelmi ipari kérdésekről is egyeztetnek majd. A stratégiai tervezés és kommunikáció területén szintén erősítik a tapasztalatcserét, beleértve a dezinformációval kapcsolatos kihívások kezelését.

Magyarország és Németország tovább kívánja mélyíteni gazdasági kapcsolatait,

és az együttműködést az autóiparon túl további ágazatokra is kiterjesztené.

A közös nyilatkozat szerint a két ország az európai belső piac és az ipari versenyképesség erősítését is célként határozta meg.

A felek európai szintű együttműködést sürgetnek az energiabiztonság megőrzése érdekében, és egyetértettek abban is, hogy meg kell erősíteni az Európai Unió külső határainak védelmét, valamint fel kell lépni az illegális bevándorlással szemben.

A közös nyilatkozatban Magyarország és Németország megerősítette, hogy kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A két ország az Európai Tanács júniusi következtetéseivel összhangban az azonnali fegyverszünetet, valamint az átfogó és tartós békét támogatja.

A felek a Nyugat-Balkán békéjét, stabilitását, gazdasági fejlődését és európai uniós integrációját is közös érdeknek nevezték, és támogatásukról biztosították az uniós tagjelölt országokat a csatlakozási folyamatban.

A megállapodás értelmében folytatják az együttműködést az Andrássy Egyetemmel, valamint a kulturális, nyelvi, oktatási és ifjúsági csereprogramokban részt vevő szervezetekkel. Emellett megvizsgálják, hogy 2028-ban német–magyar kulturális évet rendezzenek.

A két ország kiemelt figyelmet kíván fordítani a Németországban élő magyar diaszpórára és a magyarországi német közösségre, valamint a magyarországi német nyelvoktatás jövőjére és hozzáférhetőségére is.

Címlapkép forrása: Orbán Anita Facebook