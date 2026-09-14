Magyar Péter: azonnal krízisprogram indul a gyerekvédelemben

Magyar Péter ismét a gyermekvédelmi és szociális ágazatban dolgozók kétlépcsős béremelését sürgette, amelynek első ütemét még idén ősszel, a másodikat januártól hajtanák végre. A miniszterelnök szerint tarthatatlan, hogy

egy nevelőnek akár havi 80 óra túlórára legyen szüksége a megélhetéshez.

Ezért arra kérte a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselőit, hogy támogassák a bérrendezést.

Magyar ezután élesen támadta az előző kormány gyermekvédelmi politikáját, és Orbán Viktort tette felelőssé a rendszer leépüléséért. Felidézte a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatójának ügyét is: állítása szerint Vásárhelyi Jánost 2016-ban Balog Zoltán akkori miniszter javaslatára terjesztették fel állami kitüntetésre, miközben vele kapcsolatban már korábban súlyos jelzések, rendőrségi és ombudsmani vizsgálatok is voltak.

A miniszterelnök azt állította, hogy az illetékes állami szervek és a kormány vezetői tudtak ezekről az előzményekről, ennek ellenére mégis megszületett a kitüntetési előterjesztés. Magyar a parlamentben egy dokumentumra is hivatkozott, amely szerinte Orbán Viktor aláírását viselte és a „bicskei rém” kitüntetéséről szólt.