Magyar Péter: egy nagyon fontos állomásához értünk a rendszerváltásnak

Magyar Péter a Tisza Párton belüli korábbi konfliktusokról azt mondta, teljes bizalma van Radnai Márkban, akivel szemben ellenérzések támadtak a politikai szövetségen belül egy cikk szerint az augusztus 20-i tűzijáték szervezése miatt – és általánosságban is úgy fogalmazott:

azok iránt, akik ma is a politikai közösség tagjai, töretlen a bizalom.

Szerinte egy gyorsan felépült, sokféle háttérből érkező embereket összefogó politikai közösségben természetesek a viták, különösen a jelöltállítás időszakában. A konfliktusokat azonban állítása szerint megbeszélték, és a Tiszában nem az a gyakorlat, hogy aki ellentmond a vezetőnek, azt kizárják. Úgy fogalmazott: együtt indultak, együtt küzdöttek, együtt győztek, és együtt mennek tovább.

A parlamenti hangnem élességével kapcsolatos kritikát Magyar elfogadhatónak nevezte, és jelezte, hogy ő maga is érzékeli az erre vonatkozó visszajelzéseket. Azt mondta, az országjárásán már tudatosan más tónusban beszél nemcsak saját választóival, hanem civilekkel is, mint amilyen hangnem a parlamenti vitákat jellemzi. Ezzel arra utalt, hogy a kormányfői kommunikációban a következő időszakban nagyobb hangsúlyt kaphat a politikai polarizáció enyhítése.