Magyar Péter: egy nagyon fontos állomásához értünk a rendszerváltásnak

Magyar Péter legfontosabb kijelentései
Az új miniszterelnök első közmédiás, hivatalban adott interjúja végetért, ezek a legfontosabb kijelentései:
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Nagy átalakítás jön a gyermekvédelemben, melynek első lépéseként a kormány azonnali krízisprogramot indított, új férőhelyeket hozna létre, és közép- valamint hosszú távú reformon dolgozik.
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20–25 százalékos béremelést terveznek a szociális szférában, amelynek első része ősszel, a második lépcső januárban érkezhet.
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2027-ben jelentősen emelik a családi pótlékot, de Magyar arra utalt, hogy a pontos mérték a költségvetés helyzetétől függhet.
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Változnak az örökbefogadás szabályai: a miniszteri jóváhagyás helyett szakmai szempontokra helyeznék a döntést, Magyar pedig hangsúlyozta, hogy a szeretet és a szerelem szabadsága alapjog.
- 2030-ig új alkotmány és új választójogi törvény készül, vagyis Magyar Péter szerint mindkettő cél teljesül a ciklus végéig, az alkotmányról pedig népszavazást is tartanának.
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Nem épül új NER – állítja a miniszterelnök: Magyar visszautasította az autoriter fordulatra vonatkozó kritikákat, és azt mondta, a Tisza közösségének célja éppen az előző rendszer meghaladása. Bár több vitáról, a párton belüli belső konfliktusokról számolt be a sajtó Radnai Márk több ügye miatt, a kormányfő szerint töretlen a bizalom, a politikai szervezet belső körben rendezi ezeket a vitákat.
Nem ingott meg a bizalma legfontosabb segítőjében
Magyar Péter a Tisza Párton belüli korábbi konfliktusokról azt mondta, teljes bizalma van Radnai Márkban, akivel szemben ellenérzések támadtak a politikai szövetségen belül egy cikk szerint az augusztus 20-i tűzijáték szervezése miatt – és általánosságban is úgy fogalmazott:
azok iránt, akik ma is a politikai közösség tagjai, töretlen a bizalom.
Szerinte egy gyorsan felépült, sokféle háttérből érkező embereket összefogó politikai közösségben természetesek a viták, különösen a jelöltállítás időszakában. A konfliktusokat azonban állítása szerint megbeszélték, és a Tiszában nem az a gyakorlat, hogy aki ellentmond a vezetőnek, azt kizárják. Úgy fogalmazott: együtt indultak, együtt küzdöttek, együtt győztek, és együtt mennek tovább.
A parlamenti hangnem élességével kapcsolatos kritikát Magyar elfogadhatónak nevezte, és jelezte, hogy ő maga is érzékeli az erre vonatkozó visszajelzéseket. Azt mondta, az országjárásán már tudatosan más tónusban beszél nemcsak saját választóival, hanem civilekkel is, mint amilyen hangnem a parlamenti vitákat jellemzi. Ezzel arra utalt, hogy a kormányfői kommunikációban a következő időszakban nagyobb hangsúlyt kaphat a politikai polarizáció enyhítése.
Nem egy új NER-épül?
A miniszterelnök visszautasította azt a felvetést is, hogy a jelenlegi politikai berendezkedés egy új, a 2010 utáni rendszerhez hasonló hatalmi struktúra kialakulásának kezdetét jelentheti. Úgy érvelt, hogy a két helyzet nem összehasonlítható: szerinte ezt jelzi az ellenzéki politikusok közéleti részvétele és az uniós források hazahozatala is.
Hozzátette, a Tisza politikusait és támogatóit éppen az köti össze, hogy nem az előző rendszerhez hasonló berendezkedést akarnak létrehozni, és személyesen sem ezért vállalta a politikai szerepvállalással járó kockázatokat.
Lesz új választási törvény és új alkotmány?
Igen, mind a kettő kijelenthető – válaszolta arra a kérdésre, hogy lesz új választási törvény és alkotmány a ciklus végéig 2030-ra. A miniszterelnök elismételte, hogy ezt széles társadalmi egyeztetéssel tervezik.
A miniszterelnök egyértelműen kijelentette, hogy a ciklus végéig, 2030-ig új választójogi törvényt és új alkotmányt is szeretnének elfogadni. Magyar Péter szerint praktikus okokból az új választójogi törvényt csak az új alkotmány elfogadása után érdemes kidolgozni, mivel az alkotmány számos, a választási rendszer szempontjából is fontos alapelvet rögzíthet. Így elkerülhető lenne, hogy egy korábban elfogadott választójogi törvényt rövid időn belül ismét módosítani kelljen.
Kitér Orbán Viktor hétvégi kijelentésére is
Magyar Péter felidézte, hogy Orbán Viktor leváltott miniszterelnök egy üzenetet küldött a felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal dolgozóinak, valamint rendőröknek, ügyészeknek és pénzügyőröknek, hogy mindent feljegyeznek a rekvirációs, elszámoltatási folyamatból, és ha újra hatalomra kerülne a Fidesz, akkor ezek miatt lépni fognak. Ez a jelenlegi kormányfő szerint elfogadhatatlan fenyegetés.
Kitért rá, hogy az alkotmánybíróság tagjainak jelölésénél örülne a kormánya, ha paritás lenne, vagyis az ellenzéki pártok is jelölnének. Nagyon fontosnak nevezte, hogy a Mi Hazánk, a Fidesz és a KDNP is részt vegyen.
Ezután azt kérte az emberektől, a civilektől, hogy ne várjanak arra, hogy politikusok képviselik majd őket az alkotmányozási folyamatokban, hanem vegyenek abban részt maguktól.
Jön egy alkotmányváltoztatás már hétfőn
Ezután arról kérdezték, hogy a gyermekvédelmi törvényt – amely miatt Magyarországot már az Európai Unió Bírósága elé citálták – tervezi a kormány kezelni. A miniszterelnök messziről indítva elmondta, hogy hétfőn a parlament már egy nagyon fontos – részben alkotmánymódosítással járó – javaslatcsomag kerül a parlament elé, amelyben:
- biztosítják, hogy ne legyenek hónapokig a magukra hagyott csecsemők a kórházakban,
- a szexualitás – irányultságtól független – köztéri promótálását is korlátozzák például a köztéri hirdetésekben.
A miniszterelnök reméli, hogy ez az uniós bírósági ítéletet, az Európai Bizottság aggályait is kezeli majd.
Változnak az örökbefogadás szabályai
Felháborítónak tartom, hogy egy miniszter döntésén múlt, hogy egy gyerek milyen szülőhöz kerülhet – mondta a kormányfő, aki egy visszakérdésre azt ismertette, hogy a szeretet és a szerelem szabad, nem kötődik szexuális irányultsághoz.
Bár nem mondta ki egyértelműen, így a jövőben szakmai szempontok alapján döntenek majd a gyerekek elhelyezéséről, ebben szerinte sem egy miniszternek, sem a miniszterelnöknek nem lehet szava.
Azt is közölte, hogy jön az alkotmányozás, amelyben széles társadalmi véleménynyilvánításra számítanak, amelyben ateista, vallásos, bármilyen nemzetiségű, szexuális irányultságú embert meghallgatnak. Az új alaptörvény majd ez alapján alakul ki.
Családipótlék-emelés is lesz
Lépésről lépésre, tégláról téglára érkezik majd a családi pótlék emelése – jelentette ki Magyar Péter, aki hozzátette, hogy mivel az idei évre a Fidesz-kormány még egy 8,3 százalékos költségvetési hiányt hagyott hátra, ezért az egyensúly fenntartása az elsődleges feladat.
A miniszterelnök szerint a felelőssége abban van, hogy olyan fiskális körülményeket teremtsen, amely lehetővé teszi az emelést.
Nagyon nagy mértékű családipótlék-emelés lesz 2027-ben, amelyet 2008 óta nem emeltek az előző kormányok
– jelentette ki Magyar Péter.
A miniszterelnök szavaiból úgy tűnik, hogy a családi pótlék emelésének mértékét a költségvetés állapotának függvényében határozzák meg. Ez alapján elképzelhető, hogy a választási kampányban ígért duplázás nem egy lépésben, hanem fokozatosan történik meg.
Egyelőre csak elkezdtek dolgozni a rendszer megújításán
Egyelőre csak 180 új férőhelyet tudnak létrehozni a gyermekvédelemben, de 290-re lenne szükség. Magyar Péter ígérete szerint átalakítják a rendszert, mivel rengeteg szakember hiányzik, aki a gyerekekkel foglalkozhatna. Ezért hamarosan egy béremelést jelentenek be, egy 20-25 százalékos első lépcsős terven dolgoznak, de mivel a kormányfő szerint siralmasak a fizetések a gyermekvédelemben, ezért egy hosszabb távú emelés is napirenden van.
Magyar Péter külön megköszönte a szombaton bemutatott, a rendszer problémáit feltáró jelentésen és a reformjavaslatokon dolgozó Gyurkó Szilvia államtitkáranak a munkáját.
A gyermekvédelem az első téma az interjúban
Egy nagyon fontos állomásához értünk a rendszerváltásnak
– mondta Magyar Péter miniszterelnök az interjúban, aki arra utalt, hogy egészen mostanáig addig nem hívták meg a közmédiába, amíg a választáson nem veszített az Orbán-kormány, noha előtte is az ellenzék vezető erejő volt már a Tisza Párt.
A kormányfő arról is beszélt, hogy örül, hogy először ellenzéki politikai vezetőket előbb hívtak meg a Kossuth Ráidóba interjúra, mint őt.
Ezután tértek át arra, hogy a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentés szerint krízis van a hazai ellátórendszerben, ami miatt egy azonnali 9,5 milliárdos programot indítottak, hogy a gyermekotthonok, szociális dolgozók többletforrásokhoz jussanak.
Az összeg csak az idei évi szükségletekre, egy sürgős beavatkozásra elég, de Kátai-Németh Vilmos szakminiszter már dolgozik egy középtávú terven. A jövő évre további támogatásokat terveznek, ezeknek a részleteit még most tisztázzák.
Mindjárt megszólal Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 7:30 és 8 óra között a Kossuth Rádió vendége lesz, ahol Benyó Rita kérdéseire válaszol. A kormányfő az áprilisi országgyűlési választást követő, április 15-i szereplése óta először ad interjút a közrádiónak. Akkor még a választáson kétharmados győzelmet arató Tisza Párt elnökeként ült a stúdióban, hétfőn már miniszterelnökként érkezik.
Az interjú egyik legfontosabb gazdasági témája a pénteken bejelentett dízeltámogatás lehet.
A kormány célzott segítséggel próbálja mérsékelni a megugró üzemanyagárak terheit, a konstrukció ugyanakkor komoly kritikát váltott ki a fuvarozói érdekképviseletektől, amelyek további azonnali intézkedéseket sürgetnek. Napirendre kerülhet a gyermekvédelmi rendszer helyzete is: a kormány vizsgálata súlyos problémákat tárt fel, a kabinet pedig több milliárd forintos krízisprogramot készít elő az ellátórendszer megerősítésére.
Belpolitikai szempontból szintén sűrű hét kezdődik: az Országgyűlés több, az Alkotmánybíróságot, az igazságszolgáltatást és az ügynökaktákat érintő nagy horderejű törvényről dönthet, miközben napirenden van az új alkotmánybírák megválasztása is. Külpolitikai kérdésekből sem lesz hiány: hétfőn Budapestre érkezik Johann Wadephul német külügyminiszter, miközben továbbra is központi téma az ukrajnai háború, az energiaárak és az európai energiabiztonság.
Magyar Péter hétfő reggeli interjúját élőben közvetítjük a Portfolio-n!
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök érkezik interjújára a Kossuth rádió óbudai stúdiójába 2026. szeptember 14-én. A fotó forrása: Szigetváry Zsolt.
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