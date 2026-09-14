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Megkongatták a vészharangot: eltűnhet a hazai zöldség és gyümölcs a boltokból
Gazdaság

Megkongatták a vészharangot: eltűnhet a hazai zöldség és gyümölcs a boltokból

MTI
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A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet az árrésstoprendszer haladéktalan megszüntetését követeli, mivel az szerintük súlyos károkat okoz a hazai zöldség- és gyümölcságazatnak, miközben az infláció csökkentéséhez érdemben nem járult hozzá. A szervezet szerint az intézkedés felgyorsította az import áruk térnyerését, és versenyhátrányba szorította a magyar gazdákat. Figyelmeztetnek, hogy néhány éven belül eltűnhet a belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből, ha nem történik változás. A FruitVeB szerint a jelenlegi gazdasági körülmények alkalmasak lennének a rendszer kivezetésére.

Az árrésstoprendszert haladéktalanul meg kell szüntetni, mert kedvezőtlenül hat a zöldség- és gyümölcságazatra, az infláció csökkentéséhez pedig nem járult hozzá - olvasható a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet hétfői közleményében.

A szervezet rendkívül elhibázottnak tartja az intézkedést, amely

"az utolsó szögeket veri az ágazat koporsójába",

felgyorsította az import áru térnyerését, a magyar gazdákat versenyhátrányba szorította.

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Az árrésstop hosszabb távon helyrehozhatatlan károkat okozhat, mert a kiskereskedelmi láncok érdemi profit hiányában olcsóbb termékeket forgalmaznak, növelve a gyenge minőségű import áruk arányát, miközben a zöldségek és gyümölcsök európai termelői árszintje amúgy is alacsony, nagy részüknél a nyereségesség határán mozog, van még azt sem éri el - mutattak rá a közleményben.

A FruitVeB úgy látja, hogy néhány éven belül

eltűnhet a belföldön termesztett zöldség és gyümölcs a kiskereskedelemből, amennyiben nem lesz változtatás.

Hangsúlyozták, hogy a gazdasági körülmények most alkalmasak lennének az árrésstoprendszer kivezetésére, és az infláció is jelentősen csökkent, tehát ez sem indokolhatja a fenntartását.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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