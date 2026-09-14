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Meglépi az EU is: korlátozhatják a közösségi médiát a fiatalok számára
Gazdaság

Meglépi az EU is: korlátozhatják a közösségi médiát a fiatalok számára

Portfolio
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Az Európai Bizottság az eddigi legszigorúbb gyermekvédelmi jogszabálycsomagjára készül. A tervezett EU Kids Act keretében a 15 év alattiak számára korlátoznák a közösségi média, a videómegosztó platformok, a mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotok és az online játékok használatát.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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A Reuters birtokába jutott bizottsági dokumentum szerint a javaslat életkor szerinti, fokozatos hozzáférési rendszert vezetne be. A 15 éven felüliek önállóan hozhatnának létre fiókot, a 13–14 évesek számára pedig a szülők nyithatnának bevezető fiókot, amely szülői felügyelet mellett, korlátozott kapcsolati körrel és szigorú időkorlátokkal működne. A 3–12 éves korosztály kizárólag a szülők által teljes körűen felügyelt, gyermekbarát szolgáltatásokat érhetne el, míg a 3 év alattiak egyáltalán nem férhetnének hozzá ezekhez a platformokhoz.

A tervezet a vállalatokra is komoly kötelezettségeket róna. A közösségimédia- és videómegosztó platformoknak az új fiók létrehozásakor, az online játékplatformoknak pedig a letöltés előtt kellene ellenőrizniük a felhasználók életkorát. Emellett a cégeknek kerülniük kellene a függőséget okozó dizájnmegoldásokat és a káros tartalomajánlásokat, hatékony szülői felügyeleti eszközöket kellene biztosítaniuk, valamint egyszerű bejelentési lehetőséget kellene kínálniuk a gyermekek számára a káros tartalmak jelzésére.

A dokumentum szerint a platformüzemeltetőknek felügyeleti díjat is kellene fizetniük, amiből a szabályozó hatóságok jogérvényesítési tevékenységét finanszíroznák.

A javaslatot Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Henna Virkkunen technológiáért felelős uniós biztos mutatja be. A tervezet részletei a véglegesítésig még változhatnak, a jogszabály elfogadásához pedig a tagállamok és az Európai Parlament jóváhagyására is szükség lesz.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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