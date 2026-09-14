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Megvan a döntés: új vezető veszi át a mentőszolgálat irányítását
Gazdaság

Megvan a döntés: új vezető veszi át a mentőszolgálat irányítását

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Constantinovits Miklós lett az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) új főigazgatója a következő öt évre – jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán közzétett videójában.

A főigazgatói posztra összesen kilenc pályázat érkezett. A jelentkezők közül egy visszavonta a pályázatát, két jelentkező anyaga pedig nem érte el a személyes meghallgatáshoz szükséges szakmai színvonalat. A fennmaradó hat jelölt egy kétfordulós eljárás keretében mérettette meg magát. A pályázatokat egy öttagú, független bizottság vizsgálta meg, amely a pontrendszer alapján végzett értékelés után első helyen

Constantinovits Miklóst javasolta a tisztség betöltésére.

A miniszter kiemelte, hogy az új főigazgatóra komoly feladatok várnak a szervezet élén.

Az új vezető kiemelt feladata egy átfogó szemlélet- és kultúraváltás megvalósítása lesz a mentőszolgálatnál, amely az egész egészségügyi ágazatra hatással lehet. Elvárás továbbá, hogy a most már nyilvánosan is nyomon követhető mentési kiérkezési idők folyamatos, tendenciózus javulást mutassanak"

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Hegedűs Zsolt hangsúlyozta a minisztérium és az Országos Mentőszolgálat közötti szoros szakmai együttműködés fontosságát a célok elérése érdekében. Constantinovits Miklós a kinevezést követően megköszönte a bizalmat.

Címlapkép forrása: OMSZ Facebook

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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