Mindent bevet Kína, hogy több gyerek szülessen: tízmilliók járnak jobban az új támogatásokkal

Kína tovább bővíti a gyermekgondozási szolgáltatásokat és csökkenti a gyermeknevelés költségeit a gyermekvállalás ösztönzése érdekében - közölte hétfőn a kínai nemzeti egészségügyi bizottság vezetője.

Lej Haj-csao, a bizottság vezetője elmondta: az országban több bölcsődei és óvodai férőhelyet hoznak létre, és támogatják, hogy a közösségek, illetve a munkáltatók is biztosítsanak gyermekfelügyeletet.

A cél, hogy a családok lakóhelyükhöz vagy munkahelyükhöz közel, megfizethető áron vehessék igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

Az alapellátásban a gyermekorvosi szolgáltatásokat is fejlesztik: a tavalyi évhez képest az év végéig ezerrel több közösségi egészségügyi intézményben lesz elérhető gyermekgyógyászati ellátás, és várhatóan az érintett intézmények több mint 95 százaléka rendelkezik majd ilyen kapacitással.

Kína 2025-ben országos gyermekgondozási támogatást vezetett be, amely hároméves kor alatt gyermekenként évi 3600 jüan (mintegy 170 ezer forint) támogatást biztosít. 2025 őszétől az óvoda utolsó évfolyamának költségeit is átvállalja az állam. A kormány emellett szülési támogatásokkal és egészségbiztosítási intézkedésekkel igyekszik mérsékelni a gyermekvállalással járó terheket.

A hatóságok közlése szerint augusztusig több mint 25 millió csecsemő és kisgyermek részesült a 2026-ra vonatkozó gyermekgondozási támogatásban, míg az óvodai díjmentesség mintegy 24 millió gyermeket érintett.

A gyermekvállalást ösztönző intézkedések hátterében a születések számának csökkenése és a népesség öregedése áll. A "születésbarát társadalom" kialakítása Kína 15. ötéves tervének egyik kiemelt célja.

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