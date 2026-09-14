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Növelné kapacitását a magyar húsüzem, döntő lépésre szánta el magát a vezetőség
Gazdaság

Növelné kapacitását a magyar húsüzem, döntő lépésre szánta el magát a vezetőség

agrarszektor.hu
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A magyar húsipar komoly kihívásokkal küzd, ám a megfelelő innovációval, technológiai fejlesztésekkel és a fogyasztói igények pontos követésével jelentős növekedési potenciállal rendelkezik. A KOMETA 99 Zrt. a kapacitásbővítés és az európai terjeszkedés mellett kötelezte el magát, miközben a kényelmi termékek piacán is igyekszik erősíteni a jelenlétét. A vállalat ügyvezetője szerint Magyarország adottságainak köszönhetően hamarosan az európai élelmiszerellátás egyik legmeghatározóbb szereplőjévé válhat, amennyiben sikerül megteremteni a minőség, a megfizethetőség és a méltányos profitmegoszlás egyensúlyát - írta az Agrárszektor.
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Bár a vásárlók továbbra is rendkívül árérzékenyek és aktívan keresik az akciókat, egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészségtudatosság is. A fogyasztók alaposabban tanulmányozzák a termékek összetevőit, a gyártóknak pedig hitelesen kell bizonyítaniuk, hogy az olyan állítások mögött, mint a magas fehérjetartalom vagy a probiotikus hatás, valós élettani előnyök állnak - mondta el Giacomo Pedranzini. Hozzátette: ezzel párhuzamosan a felgyorsult életmód miatt drasztikusan megnőtt a kereslet a gyorsan elkészíthető, kiváló minőségű convenience élelmiszerek iránt.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a félkész és készételek eladásai folyamatosan emelkednek, amihez elengedhetetlen a modern ipari technológiák alkalmazása.

Az egészségesebb kínálat megteremtése hosszú távú folyamat. A vállalat már évekkel ezelőtt kivezette a szóját, a glutént és a nátrium-glutamátot a termékeiből, miközben a só és a tartósítószerek arányát is igyekszik csökkenteni úgy, hogy az élelmiszer-biztonság ne csorbuljon.

A termelés növeléséhez azonban meg kell küzdeni a munkaerőhiánnyal, valamint az alapanyagárak és a takarmányköltségek ingadozásával is.

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A hazai bérek külföldi bérszintekkel való versenyeztetése mellett az automatizáció és a robotizáció jelenti a megoldást. A tervek szerint a kaposvári üzem kapacitását a jövőben legalább a duplájára növelik, ami hosszú távon mintegy 1500 munkahely fenntartását biztosítja, kiegészítve az emberi munkát a legkorszerűbb technológiákkal.

A hazai gyártóknak folyamatosan versenyezniük kell a külföldi, esetenként dömpingáron érkező importtermékekkel is.

A magyar vásárlók ugyanakkor előnyben részesítik a hazai húst, ha annak minősége kiváló, az ára pedig korrekt. A jó minőségű élelmiszer előállítása ugyan némileg költségesebb, de a szakember szerint a fogyasztókat arra kell ösztönözni, hogy inkább kevesebb, de magasabb tápértékű, egészségesebb ételt válasszanak. Ezt a szemléletet támogatja az a kezdeményezés is, amely azt szorgalmazza, hogy az értéklánc minden szereplője – az alapanyag-termelőktől a feldolgozókon át a kereskedőkig – méltányosan részesüljön a megtermelt haszonból, mérsékelve a piaci áringadozások negatív hatásait.

A jövőbeli tervek fókuszában a megerősített európai piaci jelenlét áll. Mivel az afrikai sertéspestis visszavetette a harmadik országokba irányuló exportot, a cél most az, hogy a cég a legnagyobb európai kiskereskedelmi láncok stratégiai beszállítójává váljon. Ehhez a termelési volumen drasztikus növelésére van szükség. A kaposvári üzem egyedülálló, teljesen integrált modellje, ahol a vágástól a feldolgozásig minden egyetlen telephelyen történik, komoly versenyelőnyt jelent, és garancia a frissességre, valamint az élelmiszer-biztonságra. Mivel a következő években Nyugat-Európa több országában várhatóan csökken az állattenyésztés intenzitása, Magyarország jó lehetőséghez jut. A megfelelő mezőgazdasági háttérrel, szaktudással és ipari beruházásokkal hazánk nemcsak a saját piacát tudja maradéktalanul ellátni, hanem az Európai Unió élelmiszer-önellátásának egyik legfontosabb bázisává is előléphet.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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