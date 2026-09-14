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Okklúziós front vonul át Magyarországon
Gazdaság

Okklúziós front vonul át Magyarországon

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Okklúziós front határozza meg Magyarország időjárását: az éjszaka folyamán a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén több helyen esett az eső, az Észak-Dunántúlon 3-5 milliméternyi csapadék hullott. Vasárnap még 21-26 fokos, az évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletet mértek a front előtt. Az éjszaka nagyrészt enyhe maradt az erős felhőzetnek köszönhetően, ám a Tiszántúl keleti felén, ahol kevesebb felhő gyűlt össze, hajnalra 10 fok alá hűlt a levegő.

Okklúziós front alakította éjszaka és alakítja ma is időjárásunkat, emiatt ma reggelig a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén több helyen fordult elő eső, az Észak-Dunántúlon 3-5 mm is esett.

Az okklúziós front (vagy okklúzió) a meteorológiában egy összetett időjárási front, amely akkor jön létre, amikor egy gyorsabban mozgó hidegfront utolér egy lassabban haladó melegfrontot, és a két légtömeg a felszín közelében egyesül.

A front előtt még 21 és 26 fok közé emelkedett vasárnap a hőmérséklet, ami nagyjából megfelel a sokévi átlagnak.

Éjjel azonban a zömmel erősen felhős vagy borult égnek köszönhetően általában enyhe időben volt részünk, de a Tiszántúl keleti felén, ahol kevesebb volt a felhő,

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10 fok alá süllyedt a hőmérséklet ma hajnalra.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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