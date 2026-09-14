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Okoseszközök lepik el a megállókat – Komoly újítást tesztel a BKK
Gazdaság

Okoseszközök lepik el a megállókat – Komoly újítást tesztel a BKK

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A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megkezdte az új, e-papír-alapú digitális menetrendi táblák kihelyezését a fővárosban. A 61 megállóban megjelenő, napelemmel vagy akkumulátorral működő eszközök a hagyományos papíralapú tájékoztatókat felváltva valós idejű járatinformációkat és forgalmi adatokat mutatnak. A most induló, kétéves tesztidőszak célja, hogy a társaság a mindennapi használat tapasztalatai alapján dönthessen a modern technológia szélesebb körű bevezetéséről - számolt be a BKK.

2026. szeptember 14-étől a Budapesti Közlekedési Központ folyamatosan helyezi ki az új kijelzőket. Elsőként a Rákóczi út tengelyén – a Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Astoriánál – találkozhatnak velük az utasok, de a hónap végéig a főváros mind a 23 kerületébe jut az új eszközökből.

A gyakran rongálódó, kifakuló és csak helyszíni kiszállással cserélhető papíralapú tájékoztatókkal szemben az e-papír-technológia hatalmas előnye, hogy tartalma központilag, online frissíthető. Ezek az eszközök egyfajta "mini FUTÁR-kijelzőként" működnek, így nemcsak a tervezett menetrendet, hanem a járatok valós idejű indulását és az aktuális forgalmi zavarokat is megjelenítik.

Az utasok a kijelzőn lévő gombokkal egyszerűen lapozhatnak az adatok között, így egyetlen felület válthatja ki a sokszor átláthatatlan, többféle papírból álló tájékoztatókat.

Az e-papír fekete-fehér, nagy kontrasztú és kiválóan olvasható képet ad, miközben az energiaigénye minimális. Mivel napelemmel vagy akkumulátorral működnek, kihelyezésükhöz nincs szükség az elektromos hálózat kiépítésére, ami jelentősen megkönnyíti a rendszer jövőbeli bővítését. Biztonsági okokból az eszközöket rongálás- és elmozdulás-érzékelővel is felszerelték, amely külső beavatkozás esetén azonnal riasztja a központot.

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A fejlesztés során kiemelt szempont volt az akadálymentesítés. A készülékeket úgy szerelik fel, hogy kerekesszékből is kényelmesen kezelhetők legyenek, a látássérültek pedig egy távirányító segítségével felolvastathatják a járatindulásokat és a forgalmi híreket. Ezzel olyan megállókban is elérhetővé válik a valós idejű hangos tájékoztatás, ahol eddig nem működött hagyományos kijelző.

A két évig tartó tesztidőszak alatt a BKK két gyártó – a magyar HC Linear, valamint a londoni és Los Angeles-i tapasztalatokkal is rendelkező brit Papercast – eszközeit hasonlítja össze. A szakemberek olyan megállópárokat is kijelöltek, ahol a kétféle technológia azonos utaskör és időjárási körülmények mellett vizsgázik. A BKK az eszközök olvashatóságát, megbízhatóságát és kezelhetőségét egyaránt elemzi, a jövőbeli fejlesztésekkel kapcsolatos döntéshez pedig a bkk@bkk.hu e-mail-címen várja az utasok tapasztalatait és véleményét.

Címlapkép forrása: BKK

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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