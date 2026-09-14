Rendhagyó az idei év: 38 településen irtják a szúnyogokat

Három megye harmincnyolc településén végeznek szúnyoggyérítést ezen a héten, a kezeléseket földi permetezéssel, az esti és éjszakai órákban hajtják végre. A Balaton-parti településeken és Kaposváron főként az ázsiai tigrisszúnyog okoz gondot, míg a Dráva mentén a honos fajok jelenléte intenzív. Az idei év rendhagyóan alakult: az aszály miatt nyár elején alig kellett beavatkozni, később viszont az inváziós fajok terjedése tette szükségessé a védekezést. A szakemberek eddig negyedannyi kezelést végeztek, mint a korábbi években.

Három megye harmincnyolc településén gyérítik a héten a szúnyogokat: a kezeléseket a települések lakott területein az esti, éjszakai órákban földi permetezéssel, platós gépjárműre rögzített berendezéssel végzik el a szakemberek - közölte a katasztrófavédelem.

A közlemény szerint a következő napokban néhány területen kell a kifejlett szúnyogok ellen fellépni.

A Balaton parti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is a tigrisszúnyogok okoznak kellemetlenségeket, míg egyes Dráva parti lakóövezetekben a honos szúnyogok intenzív jelenléte tapasztalható - tették hozzá.

A legtöbb helyen úgynevezett ULV eljárást alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a permetszert nagyon kis mennyiségben - alig több mint fél liter hektáronként -, apró cseppekre porlasztva juttatják ki.

Közölték azt is, hogy idén rendhagyó módon alakult a szúnyogártalom az országban:

az elhúzódó aszály miatt a nyár elején alig volt szükség beavatkozásra, míg később az inváziós fajok - különösen az ázsiai tigrisszúnyog - fokozott jelenléte miatt kellett a csípőszúnyogok ellen fellépni.

Idén eddig negyedannyi kezelést végeztek a szakemberek a kifejlett szúnyogok gyérítése érdekében, mint a korábbi években, s a vizes élőhelyek számának a csökkenése, illetve a kiszáradt árterületek miatt biológiai lárvagyérítésre is kevesebb alkalommal volt szükség - közölték.

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