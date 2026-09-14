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Röviden közölte Magyar Péter, mire számíthat Mészáros Lőrinc az új kormánytól
Gazdaság

Röviden közölte Magyar Péter, mire számíthat Mészáros Lőrinc az új kormánytól

Portfolio
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Azt javasolta Magyar Péter miniszterelnök Mészáros Lőrincnek, hogy keressen ügyvédet, miután a vállalkozó nyitottságát fejezte ki az új kormánnyal való együttműködésre.

Mészáros Lőrinc nemrég beszédet tartott cégcsoportja alkalmazottainak: itt a vállalathálózat stabilitását hangsúlyozta és arra is kitért, hogy kész együttműködni a Tisza-kormánnyal.

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Magyar Péter miniszterelnök egy rövid, 26 másodperces snittet osztott meg Mészáros Lőrinc beszédéből, melyben üdvözli alkalmazottait és kijelenti, hogy „árad a Mészáros-csoport”, utalva a Tisza párt jelszavára.

Ez a csávó vajon miben van?
Mindenkit szeret meg puszil
ui.: ugyanitt jó ügyvéd kerestetik.”

- kommentálja Magyar Péter miniszterelnök nevető fejes emojival a rövid videót.

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Az üzenet egyértelműnek tűnik: az új kormány nem kíván együttműködni a Fidesz-közeli vállalkozóval, Mészáros Lőrinc inkább hatósági eljárásokra számíthat.

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