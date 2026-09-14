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Sorsdöntő választás előtt állnak a magyar diákok: indul a felmérés
Gazdaság

Sorsdöntő választás előtt állnak a magyar diákok: indul a felmérés

MTI
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A nyolcadik évfolyamos tanulók számára kötelező országos pályaorientációs mérést (OPM) szeptember 16. és október 9. között bonyolítják le; idén előreláthatólag mintegy 2400 intézmény több mint 3800 nyolcadik évfolyamos osztályából mintegy 67 000 tanuló vesz részt a vizsgálatban - közölte az Oktatási Hivatal (OH).

A középiskola-választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat - írják.

Az OPM tanácsadás-jellegű vizsgálat, amely nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését - tették hozzá.

Kifejtették, hogy a vizsgálat célja egyrészt a tanulók közvetlen tájékoztatása, másrészt az érintett szülők és pedagógusok figyelmének felhívása a pályaorientáció fontosságára és a sikeres pályaválasztást támogató eszközökre, módszerekre.

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