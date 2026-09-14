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Tisza-kormány: Magyar Péter megígérte, lendületet kap a rendszerváltás, jön a családipótlék-emelés
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter megígérte, lendületet kap a rendszerváltás, jön a családipótlék-emelés

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtt szólal fel az Országgyűlésben, felszólalásának egyik központi témája a gyermekvédelem. A kormány hétvégén ismertette az ellátórendszer helyzetéről készült jelentést, a miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy tudnak olyan gyerekekről, akiket csak fél éves korukban vittek ki először a szabad levegőre, mert addig nem találtak számukra megfelelő elhelyezést. Magyar hétfő reggeli rádióinterjújában 2030-ig új alkotmányt és választójogi törvényt ígért, emellett a gyermekvédelem átalakításáról, az örökbefogadási szabályok módosításáról és a családi pótlék emeléséről is beszélt; a szociális szférában dolgozók 20–25 százalékos béremelése már idén ősszel elindulhat, a családi pótlék pedig 2027-ben jelentősen nőhet. A Tisza Párton belül a 444 pártbeli forrásai szerint konfliktus alakult ki Radnai Márk alelnök, miniszteri megbízott körül, miután egy hozzá kötődő csoport kifogásolta Tóth Péter kampányfőnök választási stratégiáját és Magyar Péter vezetési stílusát. Constantinovits Miklóst nevezték ki az Országos Mentőszolgálat főigazgatójává a következő öt évre. Megkezdődött a GYSEV számára készülő első FLIRT InterCity-motorvonat tesztelése, a 11 új szerelvényből álló flotta egy része 2027 második felében állhat forgalomba.
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Új kezekbe kerül a budapesti repülőtér irányítása

A Liszt Ferenc repteret üzemeltető társaság igazgatóságának új elnöke Nagy Levente, a közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója, a testületnek pedig tagja lett Sirály Katalin, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkára és Somogyi-Tóth Gábor, a repülőtér-fejlesztés és -üzemeltetés terén több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember – írja az Airportal.

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Új kezekbe kerül a budapesti repülőtér irányítása
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Kapitány István: meghatározó szerepet szánunk az autóiparnak, de más is kell

Német és magyar vállalatvezetőkkel, valamint Johann Wadephul német külügyminiszterrel egyeztetett Budapesten a gazdasági fellendülésről és a két ország közötti gazdasági kapcsolatok elmélyítéséről Kapitány István. A megbeszélés részleteiről egy Facebook-bejegyzésben számolt be a gazdasági és energetikai miniszter.

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Kapitány István: meghatározó szerepet szánunk az autóiparnak, de más is kell
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Magyar–német megállapodás született, már a berlini miniszterelnöki látogatást készítik elő

Megkezdődött a november 9–10-i berlini magyar miniszterelnöki látogatás előkészítése, Magyarország és Németország pedig több területen is szorosabb együttműködésről állapodott meg – írta Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes, miután Budapesten tárgyalt Johann Wadephul német külügyminiszterrel.

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Magyar–német megállapodás született, már a berlini miniszterelnöki látogatást készítik elő
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Lőrincz Viktória: A 2028–2034-es uniós forrásokról is tárgyalnak Dublinban

A kohéziós politika jövőjéről és a 2028–2034-es időszakban elérhető uniós források felhasználásáról is tárgyalnak Dublinban a kohéziós politikáért felelős miniszterek informális találkozóján – írta Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter, aki Magyarországot képviseli az ír uniós elnökség keretében rendezett egyeztetésen.

A találkozó napirendjén Európa versenyképességének erősítése is szerepel. A magyar álláspont szerint a kohéziós politikának továbbra is a regionális különbségek csökkentését és a kiegyensúlyozott területi fejlődést kell szolgálnia.

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Öt alkotmánybíró-jelöltről döntött az országgyűlési bizottság

Öt alkotmánybíró-jelöltet választott meg az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága – írta Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés alelnöke.

A bizottság tagjai egy hosszú ülésen hallgatták meg a TISZA és a Mi Hazánk frakció alkotmánybíró-jelöltjeit, majd szavaztak róluk.

A bizottság döntése alapján

  • Chronowski Nórát,
  • Ligeti Miklóst,
  • Kovács András Györgyöt,
  • Orosz Árpád Gábort
  • és Szomora Zsoltot választották alkotmánybíró-jelöltnek.
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Hamarosan élőben tesz bejelentéseket Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtt szólal fel az Országgyűlésben. Már a reggeli Kossuth Rádiónak adott, első kormányfői interjújában jelezte, hogy a parlament elé több fontos, részben a gyermekvédelmi rendszer átalakítását érintő javaslat kerül, így várhatóan ezekről, valamint a kormány következő időszakra tervezett lépéseiről is beszél majd. A miniszterelnök bejelentéseit élőben közvetítjük.

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Hamarosan élőben tesz bejelentéseket Magyar Péter
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Megvan a döntés: új vezető veszi át a mentőszolgálat irányítását

Konstantinovits Miklós lett az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) új főigazgatója a következő öt évre – jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán közzétett videójában.

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Megvan a döntés: új vezető veszi át a mentőszolgálat irányítását
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Új korszak jöhet a magyar vasúton: már tesztelik a 160 km/órás InterCity-motorvonatot

Megkezdődött a GYSEV számára készülő első FLIRT InterCity-motorvonat tesztelése, a 11 új szerelvényből álló flotta egy része pedig 2027 második felében állhat forgalomba – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az első teljesen elkészült motorvonatok várhatóan 2026 végén érkeznek Magyarországra, majd az itthoni tesztüzemet követően állhatnak forgalomba.

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Új korszak jöhet a magyar vasúton: már tesztelik a 160 km/órás InterCity-motorvonatot
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Lázadás volt a zárt ajtók mögött a Tisza Pártban? Megszólalt Magyar Péter a kiszivárgott vitákról

A Tisza Párton belül állítólag erős konfliktus pattant ki Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, miniszteri megbízott miatt. A 444 több pártbeli forrásra hivatkozva azt írja, hogy egy Radnai körül szerveződő csoport kifogásolta Tóth Péter kampányfőnök választási stratégiáját és Magyar Péter vezetési stílusát. A kritikusok antidemokratikus döntéshozást és túlzott centralizációt róttak fel a pártvezetésnek, Magyar azonban kiállt a kampánystratégia mellett, és a konfliktust párton belül lezárták. Az ügy nem vezetett tisztogatáshoz, de a lap szerint hatással lehetett a Tiszán belüli erőviszonyokra. Magyar Péter a cikk megjelenése után a Kossuth Rádiónak azt mondta, teljes a bizalma Radnaiban, a vitát lezártnak tekinti.

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Lázadás volt a zárt ajtók mögött a Tisza Pártban? Megszólalt Magyar Péter a kiszivárgott vitákról
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Magyar Péter: egy nagyon fontos állomásához értünk a rendszerváltásnak

Új alkotmányt és választójogi törvényt ígért 2030-ig Magyar Péter, aki hétfő reggeli rádióinterjújában a gyermekvédelem átalakításáról, a családi pótlék emeléséről és az örökbefogadási szabályok módosításáról is beszélt. A miniszterelnök szerint már idén ősszel elindulhat a szociális szférában dolgozók 20–25 százalékos béremelése, 2027-ben pedig jelentősen nőhet a családi pótlék. A kormányfő azt is jelezte, hogy változtatnának a gyermekvédelmi szabályokon, miközben az alkotmányozásba széles társadalmi kört vonnának be. Magyar Péter emellett visszautasította, hogy új NER épülne, és azt mondta: továbbra is teljes a bizalma Radnai Márkban.

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Magyar Péter: egy nagyon fontos állomásához értünk a rendszerváltásnak
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Tisza-kormány: Magyar Péter a Kossuth Rádióban, fontos vendég érkezik Berlinből

A nap első fontos eseménye már 7:30-kor elkezdődött: Magyar Péter Benyó Rita kérdéseire válaszol a Kossuth Rádióban. A miniszterelnöknek ez az első szereplése a megújult közmédiában.

Diplomáciai szempontból is fontos nap lesz a hétfő: Budapestre érkezik Johann Wadephul német külügyminiszter, 2019 óta az első német külügyi tárcavezető, aki hivatalos látogatást tesz Magyarországon.

Wadephul Orbán Anita külügyminiszterrel, Baka András köztársasági elnökkel és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel is tárgyal, emellett német és magyar vállalatok képviselőivel találkozik. Berlin a látogatást kifejezetten a kétoldalú kapcsolatok új fejezetének kezdeteként kezeli; a napirenden az európai biztonság, az orosz-ukrán háború, az EU-n belüli együttműködés és a gazdasági kapcsolatok is szerepelhetnek.

Délután 13 órakor megkezdi az őszi ülésszakát az országgyűlés, ahol a program Magyar Péter napirend előtti felszólalásával indul, majd interpellációk és kérdések következnek. A hétfői viták között kiemelt helyen szerepel az állambiztonsági múlt feltárásáról és az ügynökakták szélesebb körű nyilvánosságáról szóló javaslat, valamint az igazságszolgáltatás és az Alkotmánybíróság működésének módosítása. Több ügyben kedden már szavazhatnak is: ekkor választhatják meg titkos szavazással az Alkotmánybíróság új tagjait, és dönthetnek az ügynökaktákra, illetve az igazságügyre vonatkozó törvénycsomagokról is.

A hétvége egyik legfontosabb eseménye a gyermekvédelmi jelentés nyilvánosságra hozatala volt. A kormány vizsgálata súlyos működési és kapacitásproblémákat tárt fel: csaknem 130 ezer gyermeket tartanak nyilván veszélyeztetettként, több tízezer gyermek él állami gondoskodásban, komoly szakember- és nevelőszülő-hiánnyal küzd a rendszer. A kabinet első lépésként 9,5 milliárd forintos azonnali krízisprogramot indít, amelyből új férőhelyeket hoznának létre, erősítik a speciális gyermekotthonokat és bővítik a szakmai ellátást. A kormány emellett bérrendezést és az örökbefogadási szabályok módosítását is kilátásba helyezte.

Kötcsén a választási veresége óta új helyzetben lévő Fidesz is megkezdte politikai őszi szezonját. A zárt körű találkozóról kiszivárgott információk szerint Orbán Viktor arra készítette fel pártját, hogy lezárják a tavaszi vereség elemzését, és az őszi politikai stratégiában már a Tisza-kormány teljesítményének támadása kerüljön középpontba. A volt miniszterelnök vasárnap már arról beszélt, hogy szerinte Magyarország "visszagyarmatosítása" zajlik.

A legfontosabb hétfői eseményekről ebben a cikkben folyamatosan beszámolunk.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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