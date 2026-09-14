Tisza-kormány: Magyar Péter megígérte, lendületet kap a rendszerváltás, jön a családipótlék-emelés

A nap első fontos eseménye már 7:30-kor elkezdődött: Magyar Péter Benyó Rita kérdéseire válaszol a Kossuth Rádióban. A miniszterelnöknek ez az első szereplése a megújult közmédiában.

Diplomáciai szempontból is fontos nap lesz a hétfő: Budapestre érkezik Johann Wadephul német külügyminiszter, 2019 óta az első német külügyi tárcavezető, aki hivatalos látogatást tesz Magyarországon.

Wadephul Orbán Anita külügyminiszterrel, Baka András köztársasági elnökkel és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel is tárgyal, emellett német és magyar vállalatok képviselőivel találkozik. Berlin a látogatást kifejezetten a kétoldalú kapcsolatok új fejezetének kezdeteként kezeli; a napirenden az európai biztonság, az orosz-ukrán háború, az EU-n belüli együttműködés és a gazdasági kapcsolatok is szerepelhetnek.

Délután 13 órakor megkezdi az őszi ülésszakát az országgyűlés, ahol a program Magyar Péter napirend előtti felszólalásával indul, majd interpellációk és kérdések következnek. A hétfői viták között kiemelt helyen szerepel az állambiztonsági múlt feltárásáról és az ügynökakták szélesebb körű nyilvánosságáról szóló javaslat, valamint az igazságszolgáltatás és az Alkotmánybíróság működésének módosítása. Több ügyben kedden már szavazhatnak is: ekkor választhatják meg titkos szavazással az Alkotmánybíróság új tagjait, és dönthetnek az ügynökaktákra, illetve az igazságügyre vonatkozó törvénycsomagokról is.

A hétvége egyik legfontosabb eseménye a gyermekvédelmi jelentés nyilvánosságra hozatala volt. A kormány vizsgálata súlyos működési és kapacitásproblémákat tárt fel: csaknem 130 ezer gyermeket tartanak nyilván veszélyeztetettként, több tízezer gyermek él állami gondoskodásban, komoly szakember- és nevelőszülő-hiánnyal küzd a rendszer. A kabinet első lépésként 9,5 milliárd forintos azonnali krízisprogramot indít, amelyből új férőhelyeket hoznának létre, erősítik a speciális gyermekotthonokat és bővítik a szakmai ellátást. A kormány emellett bérrendezést és az örökbefogadási szabályok módosítását is kilátásba helyezte.

Kötcsén a választási veresége óta új helyzetben lévő Fidesz is megkezdte politikai őszi szezonját. A zárt körű találkozóról kiszivárgott információk szerint Orbán Viktor arra készítette fel pártját, hogy lezárják a tavaszi vereség elemzését, és az őszi politikai stratégiában már a Tisza-kormány teljesítményének támadása kerüljön középpontba. A volt miniszterelnök vasárnap már arról beszélt, hogy szerinte Magyarország "visszagyarmatosítása" zajlik.

A legfontosabb hétfői eseményekről ebben a cikkben folyamatosan beszámolunk.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt