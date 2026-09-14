Új díj keresi Magyarország leginspirálóbb vállalatvezetőjét – Idén először jön a Portfolio CEO of the Year

A sikeres vállalatok mögött mindig ott áll egy világos vízió, egy következetesen végigvitt stratégia és egy olyan vezető, aki a bizonytalanabb, gyorsan változó piaci környezetben is képes irányt mutatni.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája. Információ és jelentkezés

A Portfolio CEO of the Year 2026 – Powered by K&H díj éppen ezeket a kiemelkedő vállalatvezetőket állítja középpontba: azokat a CEO-kat, akik üzleti eredményeikkel, vezetői kultúrájukkal és jövőorientált döntéseikkel nemcsak saját cégük fejlődésére, hanem a magyar gazdaság egészére is hatással vannak.

Fókuszban a hosszú távú értékteremtés

Az idén életre hívott díj célja, hogy elismerje azokat a vezérigazgatókat, akik a rövid távú teljesítmény mellett hosszú távú értéket is teremtenek munkavállalóik, ügyfeleik, partnereik és a szélesebb üzleti közösség számára.

A Portfolio és a K&H közös kezdeményezése olyan vezetőket keres, akik hitelesen képviselik a felelős vállalatirányítást, nyitottak az innovációra, képesek szervezetüket megújítani, és döntéseikkel fenntartható növekedési pályára állítják vállalatukat.

A mai gazdasági környezetben a vezetői szerep különösen összetetté vált. A vállalatoknak egyszerre kell alkalmazkodniuk a technológiai változásokhoz, a munkaerőpiaci kihívásokhoz, az ügyféligények átalakulásához és a fenntarthatósági elvárásokhoz.

Bodor Tibor, a K&H vállalati divízió vezetője szerint ebben a közegben három vezetői kvalitás emelkedik ki igazán: "A mai gazdasági környezetben minden korábbinál nagyobb érték három vezetői képesség: a stratégiai gondolkodás, a tehetségek kibontakoztatása és az innovatív szemlélet.”

A CEO of the Year díjátadója hasonló miliőben zajlik majd.(A képen a 2025. évi Portfolio Property Awards díjazottjai.)

Olvasni a piac mozgásait

Bodor Tibor úgy látja, a sikeres CEO ma már nem pusztán operatív irányító, hanem olyan vezető, aki egyszerre képes érzékelni a piac mozgásait, megérteni az ügyfelek változó igényeit, és hosszú távon is jó irányba terelni a szervezetét. Mint fogalmaz:

A sikeres vezető egyszerre látja az üzleti környezet változásait, érti ügyfelei igényeit, és képes hosszú távon is jó irányt mutatni szervezete számára.

Ez a szemlélet különösen fontos akkor, amikor a vállalatoknak nemcsak versenyképesnek, hanem rugalmasnak és ellenállónak is kell lenniük.

A Portfolio CEO of the Year díj nem kizárólag a pénzügyi mutatókat vizsgálja. Az értékelés fontos része az üzleti növekedés, az árbevétel és a jövedelmezőség alakulása, a piaci pozíció erősítése, a beruházások és új üzleti lehetőségek hatása, de ugyanilyen hangsúlyos a stratégiai vezetés, az innováció és a digitalizáció ösztönzése is. A zsűri azt is értékeli, hogy a CEO hogyan képes alkalmazkodni a gyorsan változó gazdasági és technológiai környezethez, miként újítja meg szervezetét, és milyen hatással van a vállalat hosszú távú versenyképességére.

A vezetői teljesítmény ugyanakkor nem választható el a szervezeti kultúrától sem, amelyre a díj odaítélésénél ugyancsak külön figyelem hárul. Bodor Tibor szerint egyetért, hogy ez szintén a siker egyik alapfeltétele.

„Ugyanilyen fontos, hogy olyan vállalati kultúrát építsen, amely lehetőséget biztosít a munkatársaknak a fejlődésre, ösztönzi az együttműködést és a tudásmegosztást” − hangsúlyozza a K&H szakembere, aki arra a jelenségre is rámutat, hogy a vezetők ennek ellenére ritkán kapnak dicsérő szót a tulajdonostól, s talán az éves mérleg és nyereségkimutatás a legfőbb visszaigazolásuk arra, hogy jól végzik a dolguk.

Pedig nap mint nap olyan döntéseket hoznak, amelyek munkatársak, ügyfelek és sok esetben egész közösségek életére vannak hatással. Éppen ezért különösen fontos, hogy a kiemelkedő vezetői teljesítmények időről időre szélesebb szakmai nyilvánosságot kapjanak, teszi hozzá Bodor Tibor.

Egy ilyen elismerés tehát nem csupán az adott vállalatvezetőnek szól, hanem annak a vezetői minőségnek is, amely példát mutathat mások számára. Bodor Tibor szerint az elismerés

egyszerre szól a kiemelkedő üzleti teljesítményről, a stratégiai szemléletről, az innováció és a digitalizáció ösztönzéséről, a hosszú távú értékteremtésről és arról a vezetői hitelességről, amely példát mutat a hazai üzleti élet szereplőinek.

A K&H számára ezért természetes, hogy a kezdeményezés mellé állt.

A K&H hosszú ideje elkötelezett a hazai vállalkozások fejlődésének támogatása mellett. Hiszünk abban, hogy a sikeres vállalatok mögött felkészült, felelősen gondolkodó vezetők állnak, akik nemcsak saját szervezetük, hanem a gazdaság egészének fejlődésére, valamint a dolgozói és működési környezet közösségére is hatással vannak

– emeli ki Bodor Tibor.

A Portfolio CEO of the Year 2026 díjra olyan, Magyarországon működő vállalatok CEO-i jelölhetők vagy jelentkezhetnek, amelyek 2025-ben legalább 15 milliárd forint árbevételt értek el. A pályázatban a vezető elmúlt 1–3 évben elért szakmai és üzleti eredményeit, stratégiai döntéseit, vezetői hatását és a vállalat fejlődésében betöltött szerepét kell bemutatni. A jelentkezési időszak 2026. augusztus 10. és szeptember 15. között tart.

A helyszín a Portfolio megkerülhetetlen zászlóshajó eseménye

A pályázatok alapján a Portfolio és a K&H szakértői előzsűrizést végeznek, majd a shortlistre jutó jelöltek közül független szakmai zsűri választja ki a győztest. A díjat 2026. október 7-én, a Portfolio őszi flagship konferenciáján, a Budapest Economic Forumon adják át, ahol a hazai gazdasági és üzleti élet meghatározó szereplői találkoznak.

A CEO of the Year díj több mint szakmai elismerés: lehetőség arra, hogy láthatóvá váljanak azok a vezetői történetek, amelyekből más vállalatok is inspirációt meríthetnek. Ahogy Bodor Tibor fogalmaz,

a díj lehetőséget ad arra, hogy elismerjük ezt a teljesítményt, és bemutassuk azokat a vezetői példákat, amelyek mások számára is inspirálóak lehetnek.

Nem maradt sok idő a jelentkezésre, pályázzon most!

A határidő közeleg: 2026. szeptember 15-ig lehet jelentkezni a Portfolio CEO of the Year 2026 díjra. Azoknak a vállalatoknak, amelyek élén olyan vezető áll, aki az elmúlt években bizonyított, stratégiai szemléletével maradandó értéket teremtett, és munkájával a magyar üzleti élet számára is példát mutat, érdemes mielőbb benyújtaniuk pályázatukat.

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