Új korszak jöhet a magyar vasúton: már tesztelik a 160 km/órás InterCity-motorvonatot

Megkezdődött a GYSEV számára készülő első FLIRT InterCity-motorvonat tesztelése, a 11 új szerelvényből álló flotta egy része pedig 2027 második felében állhat forgalomba – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az első teljesen elkészült motorvonatok várhatóan 2026 végén érkeznek Magyarországra, majd az itthoni tesztüzemet követően állhatnak forgalomba.

Az első szerelvény már elhagyta a Stadler lengyelországi, siedlcei gyárát. A tesztprogram során egyebek mellett a fékrendszert, a járművezérlést és a menetdinamikai tulajdonságokat vizsgálják, a próbák pedig Romániában, Csehországban és Magyarországon zajlanak. A program egyik helyszíne a romániai Făurei tesztközpont lesz.

A GYSEV 11 új, ötrészes FLIRT InterCity-motorvonata 160 kilométer/órás maximális sebességre lesz képes. A szerelvények klimatizált és akadálymentes utastérrel, Wi-Fi-vel, USB-C töltőkkel, korszerű utastájékoztató rendszerrel és kerékpárszállítási lehetőséggel készülnek.

A Magyarországra érkező első motorvonatokon hazai próbafutásokat végeznek majd, ezt követően kezdődhet meg a szükséges hatósági engedélyek megszerzése.

A tervek szerint az új járművek egy része 2027 második felében már utasokat szállíthat.

A 11 motorvonatból álló teljes flotta várhatóan 2028 nyarára áll forgalomba. Vitézy közlése szerint a GYSEV a járműbeszerzést az Európai Beruházási Bank hiteléből finanszírozza.

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