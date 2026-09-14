Újabb mediterrán ciklon érkezhet

Keddre virradó éjszaka észak, északnyugat felől tovább csökken a felhőzet, éjszaka az ország nagy részén kiderül az ég. Hajnalra párássá válhat a levegő, főleg a középső és déli országrészben helyenként köd is képződhet. Eleinte még a gomolyfelhőkből kevés helyen zápor, északon és a nyugati határvidéken esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat, majd mindenütt megszűnik a csapadék. Este a Dunántúlon is a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás, éjjel legfeljebb a hegyekben maradhat élénk, erős az északias szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de keleten a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
Kedden a ködfoltok feloszlását követően napos idő várható gomolyfelhőkkel. Estére kiderül az ég. Alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő kisebb futó zápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között várható.
Szerdán a pára és ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A déli szél időnként megélénkül. Hajnalban 8, 15, délután 22, 27 fok valószínű.
Csütörtökön a Dunántúlra és az északi megyék fölé szakadozott felhőzet érkezik, másutt derült vagy gyengén felhős, napos idő valószínű. Helyenként fordulhat elő eső, zápor. A délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 19 és 29 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
Pénteken nagyrészt erősen felhős idő valószínű, de keleten akár hosszabb napos időszakokra is van esély. Nyugaton és északon több helyen lehet eső, zápor, néhol zivatar, másutt kisebb a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul, északnyugatról, nyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
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