Váratlan fejlemény a hírhedt, lomb nélküli sétány ügyében

Nem ismerte be bűnösségét az elhíresült nyírmártonfalvai "lomb nélküli lombkoronasétány" két vádlottja az ellenük nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérlete és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt indult büntetőügyben a Debreceni Járásbíróságon hétfőn tartott előkészítő tárgyaláson - tájékoztatott a Debreceni Törvényszék.
Dobó Dénes azt mondta, a bíróság beismerő vallomás és a tárgyalási jogról való lemondás esetére mértékes indítványt tett: mindkét vádlott, az első rendű Filemon Mihály, Nyírmártonfalva korábbi Fidesz-KDNP-s polgármestere, illetve a másodrendű, az ügyben vállalkozóként közreműködő vádlott esetében egy év hat hónap, négy év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést indítványozott.
A vádlottak nem nem érezték magukat bűnösnek, nem mondtak le a tárgyalási jogukról, ezért az ügy november 11-én tárgyalással folytatódik
- jelezte a szóvivő.
Az ügy előzménye, hogy az első rendű vádlott 2018 januárjában erdőtulajdonosként nyújtott be pályázatot az uniós és magyar költségvetés által finanszírozott vidékfejlesztési program keretében. Kérelmében egy lombkoronasétányt is magában foglaló erdei kirándulóhely megépítésére igényelt több mint 64 millió forintot.
A kérelem benyújtására azonban már eleve a támogatási feltételek megszegésével került sor, mert a projekt kivitelezéséhez a vádlott ténylegesen nem versenyeztetett ajánlatokat. A valóságban minden ajánlattevő mögött ugyanaz a vállalkozó állt, így a vádlott eleve nem lett volna jogosult a támogatásra - ismertették a vádiratban.
A támogatás elnyerése után
a vádlott elhallgatta a megvalósítás lényeges körülményeit, és fenntartotta a megfelelő pályázati feltételek látszatát.
A pályázattal érintett területen ugyanis időközben az erdőrészletet a vádlott kivágatta, így a projekt a támogatott közjóléti funkcióra alkalmatlanná vált.
A később polgármesterként dolgozó vádlott több mint 64 millió forint vagyoni hátrányt kívánt okozni az uniós és magyar költségvetésnek, amiben a vállalkozó segítséget nyújtott. Az ellenőrző hatóság azonban észlelte a szabálytalanságot, és megtagadták a támogatás kifizetését - írták.
Címlapkép forrása: Portfolio (Szabó Dániel)
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