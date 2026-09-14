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Végre elárulta Mészáros Lőrinc, mi lesz hatalmas cégbirodalmával a Fidesz veresége után
Gazdaság

Végre elárulta Mészáros Lőrinc, mi lesz hatalmas cégbirodalmával a Fidesz veresége után

Portfolio
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Mészáros Lőrinc a cégcsoport szombati családi napján értékelte a tavaszi kormányváltást, és megnyugtatta munkatársait a vállalat stabilitásáról. A nagyvállalkozó jelezte, hogy a hazai nagytőke védelme érdekében készek együttműködni az új, Tisza Párt vezette kormánnyal, az elmúlt öt hónapban pedig senkit sem kellett elbocsátaniuk - közölte a Telex.

A Kincsem Parkban tartott rendezvényen az előző kormányhoz közelálló üzletember beszédében kitért a Fidesz választási vereségére, hangsúlyozva, hogy a politikai változások után nem dughatják homokba a fejüket. Kifejezte reményét, miszerint az új vezetésnek nem célja a magyar nagytőke felszámolása és multinacionális vállalatokkal való felváltása.

A cégvezető emlékeztetett arra, hogy a Mészáros-csoport puszta mérete és piaci jelenléte miatt is megkerülhetetlen tényező. Mivel ezer szálon kötődnek az államhoz, kijelentette, hogy a mindenkori magyar kormánnyal – így a jelenlegi Tisza-kormánnyal is – készek és nyitottak az együttműködésre.

Mészáros azzal a céllal állt a dolgozók elé, hogy eloszlassa a tavaszi választások óta esetlegesen felmerült aggodalmakat a vállalat sorsával kapcsolatban. Megerősítette, hogy terjeszkedésük töretlen, a kormányváltás óta eltelt öt hónapban egyetlen embert sem kellett elküldeniük, és a várakozások szerint idén is kiemelkedő eredményeket érnek majd el.

A cég stabilitását azzal is indokolta, hogy a vállalatcsoport 2010 előtt már átvészelt hasonló, megpróbáltatásokkal teli időszakokat. Megígérte a jelenlévőknek, hogy családjával közösen a jövőben is minden felmerülő problémát megoldanak, beszédét pedig optimistán, a cégcsoportot éltetve és a munkatársakat biztatva zárta.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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