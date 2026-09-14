Vitézy Dávid: legyen bűncselekmény a kirívó gyorshajtás!

Az autópályákon közlekedő autók 30 százaléka lépi át a megengedett sebességet, naponta több ezren pedig 180-as átlagsebességnél is gyorsabban mennek – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek. A tárcavezető szerint a jövőben a kirívó gyorshajtás bűncselekmény lehet, emellett a rollerek szabályozásának állásáról is beszélt.

A múlt héten zárult le a kormány társadalmi egyeztetése a közlekedési szabályok tervezett változtatásáról, az online kérdőívet több mint 360 ezren töltötték ki. Az eredményekről azonban eddig nem kommunikáltak.

Nem árulok el nagy titkot, hogy nagy többségben a kitöltők támogatták azt, hogy szigorodjanak Magyarországon a közlekedésbiztonsággal összefüggő jogszabályok, és így az átlagsebesség-mérés bevezetését is támogatták

– mondta az Indexnek Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a parlament folyosóján.

A tárcavezető elmondta, hogy az átlagsebesség-mérés bevezetéséről még nincs döntés, de a téma napirenden van. A kiértékelés jelenleg zajlik, és a tárca még az idei évben jelentést készít a kormány számára a beérkezett véleményekről.

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a … Tovább

Az egyik hazai autópályán tesztjelleggel már végeztek átlagsebesség-mérést, ami a miniszter szerint sokkoló eredményt mutatott: a közlekedők 30 százaléka lépte túl a megengedett sebességet, 8 százalékuk pedig több mint 10 százalékkal hajtott gyorsabban az engedélyezettnél. Emellett naponta több ezren mennek átlagosan 180-as sebesség felett.

A felmérésben a tárca azt vetette fel, hogy

lakott területen 120, lakott területen kívül 200 kilométer/óra feletti sebesség esetén automatikusan bűncselekményi tényállás valósuljon meg.

Vitézy azt mondta, hogy a közlekedésbiztonsági kérdőív részletes eredményeit még a héten nyilvánosságra hozhatják. A teljes KRESZ-felülvizsgálat ennél hosszabb folyamat. A miniszter szerint az év vége felé lesz olyan jogszabályszöveg, amelyet mindenki véleményezhet.

A politikus azt is elmondta, hogy a rollerek helyzetét a kormány előre venné a sorban, majd azt követően a teljes KRESZ-javaslatot egyben kezelné.

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