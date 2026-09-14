Vizsgálják, hogy szakadt be az aszfalt Rákospalotán

Vizsgálják a szakemberek a hétfő reggeli rákospalotai, Sződliget utcai útpálya-beszakadás okát és megkezdték az ivóvízvezeték javítását - közölte a Fővárosi Vízművek, a Fővárosi Csatornázási Művek és a Budapest Közút.

Hétfő reggel vízalámosás miatt beszakadt az aszfalt a főváros XV. kerületében, a Sződliget utcában, az eset érintett egy BVK-buszt is, amelyen 30-40 ember utazott. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről

hat embert, köztük négy gyermeket és egy felnőttet könnyebb sérülésekkel, míg egy nőt fejsérüléssel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

A Fővárosi Vízművek, a Fővárosi Csatornázási Művek és a Budapest Közút hétfő délután közös közleményben tudatta: szakembereik közösen vizsgálják az útpálya-beszakadás okát, a Budapest Közút, mint az út üzemeltetője a helyszínen szemlét tartott.

A korábbi rendszeres helyszíni ellenőrzések során az útpálya süllyedésére vagy a burkolat alatti üreg kialakulására utaló, felszínen észlelhető jel nem volt látható. Az esetet követően a veszélyes területet elkerítették, az érintett útszakaszt lezárták - írtrák. Hozzátették: jelenleg még nem állapítható meg, hogy mi vezetett az útpálya alatti talaj kimosódásához és a burkolat beszakadásához, a kiváltó ok megállapításához a közművek további feltárása és vizsgálata szükséges.

A Fővárosi Vízművek szakemberei megkezdték az ivóvízvezeték javítását, ennek befejezése után a munkaterületet átadják a Fővárosi Csatornázási Műveknek további vizsgálatra. A közművek helyreállítása után kezdődhet meg az út szerkezetének és burkolatának helyreállítása.