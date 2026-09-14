22°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Gazdaság

Vizsgálják, hogy szakadt be az aszfalt Rákospalotán

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Vizsgálják a szakemberek a hétfő reggeli rákospalotai, Sződliget utcai útpálya-beszakadás okát és megkezdték az ivóvízvezeték javítását - közölte a Fővárosi Vízművek, a Fővárosi Csatornázási Művek és a Budapest Közút.

Hétfő reggel vízalámosás miatt beszakadt az aszfalt a főváros XV. kerületében, a Sződliget utcában, az eset érintett egy BVK-buszt is, amelyen 30-40 ember utazott. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről

hat embert, köztük négy gyermeket és egy felnőttet könnyebb sérülésekkel, míg egy nőt fejsérüléssel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

A Fővárosi Vízművek, a Fővárosi Csatornázási Művek és a Budapest Közút hétfő délután közös közleményben tudatta: szakembereik közösen vizsgálják az útpálya-beszakadás okát, a Budapest Közút, mint az út üzemeltetője a helyszínen szemlét tartott.

A korábbi rendszeres helyszíni ellenőrzések során az útpálya süllyedésére vagy a burkolat alatti üreg kialakulására utaló, felszínen észlelhető jel nem volt látható. Az esetet követően a veszélyes területet elkerítették, az érintett útszakaszt lezárták - írtrák. Hozzátették: jelenleg még nem állapítható meg, hogy mi vezetett az útpálya alatti talaj kimosódásához és a burkolat beszakadásához, a kiváltó ok megállapításához a közművek további feltárása és vizsgálata szükséges.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter megígérte, lendületet kap a rendszerváltás, jön a családipótlék-emelés

Érik az újabb kormányválság Romániában

Kapitány István: meghatározó szerepet szánunk az autóiparnak, de más is kell

A Fővárosi Vízművek szakemberei megkezdték az ivóvízvezeték javítását, ennek befejezése után a munkaterületet átadják a Fővárosi Csatornázási Műveknek további vizsgálatra. A közművek helyreállítása után kezdődhet meg az út szerkezetének és burkolatának helyreállítása.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Még lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
Tisza-kormány: Magyar Péter megígérte, lendületet kap a rendszerváltás, jön a családipótlék-emelés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility