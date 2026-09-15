420 ezer zöld kilométer után személyes célokra fókuszál a Mastercard GoGreener kihívása

A tavalyi Mastercard GoGreener kihívásban 1728 résztvevő közel 420 ezer zöld kilométert gyűjtött, vagyis ennyi utat tett meg autó helyett gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel. A program idei újdonsága, hogy a közös vállalati eredmények mellett az egyéni célok is hangsúlyosabb szerepet kapnak: a Cél Tracker segítségével a résztvevők nemcsak a megtett zöld kilométereket, hanem azt is nyomon követhetik, milyen személyes előnyökkel járhat a közlekedési szokásaik megváltoztatása. A kezdeményezés célja, hogy a fenntarthatóbb munkába járás ne egyszeri kampány, hanem hosszabb távon is beépülő munkahelyi rutin legyen - mondta el a Portfolio-nak Márkus Gergely, a vállalat magyarországi vezetője.

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A tavalyi GoGreener kihívás során 1728 résztvevő közel 420 ezer zöld kilométert gyűjtött – vagyis ennyi utat tettek meg autó helyett gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel –, a résztvevők száma és a megtett táv is csaknem megduplázódott egy év alatt. Mit tanultak ebből, és hogyan alakította ez az idei programot?

Márkus Gergely: A tavalyi eredmények egyértelműen megmutatták, hogy működik az a modell, amelyben több vállalat munkatársai vesznek részt ugyanabban a kihívásban, a végeredmény pedig az ő mindennapi döntéseikből áll össze. A zöld kilométer ehhez ideális mérőszám: mindenki számára ugyanazt jelenti, miközben szervezeti szinten is jól összegezhető.

Erre az alapra építünk idén is, de az idei program fontos újdonsága, hogy a közös eredmények mellett az egyéni célkitűzéseket is láthatóvá tesszük.

Míg korábban elsősorban arra fókuszáltunk, hogy együtt mennyi zöld kilométer gyűjtünk össze, most azt is megmutatjuk, milyen személyes előnyökkel járhat egy-egy közlekedési szokás megváltoztatása.

Ezt foglalja össze a „Változtass, hogy változhass!” gondolat: a zöld kilométerek mellé személyes célok is társulnak. A közösségi élmény megmarad, de az egyéni motiváció hangsúlyosabbá válik.

Ehhez kapcsolódik az idei program legfontosabb újdonsága, a Cél Tracker. Pontosan hogyan működik?

A program tervezésénél fontos szempont volt, hogy a közös mérce egységes maradjon, az egyéni vállalások viszont személyre szabhatók legyenek.

A résztvevők idén is rögzíthetik, hogy autó helyett hány kilométert tettek meg gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel. Emellett viszont választhatnak egy személyes célt is, és önbevallás alapján a Cél Tracker-ben nyomon követhetik, mennyi időt fordítottak annak megvalósítására. Minden adat ugyanazon a felületen, a gogreener.hu oldalon követhető.

Ha valaki gyalog vagy kerékpárral jár munkába, az egyben a napi mozgását is növelheti. A közösségi közlekedésen töltött idő pedig alkalmat adhat olvasásra, tanulásra vagy akár nyelvgyakorlásra. Mindenki olyan célt tud kapcsolni a programhoz, ami valóban motiválja.

Mi derült ki arról, mi alapján döntenek az emberek a munkába járásról?

A Mastercard korábbi kutatásának egyik legérdekesebb tanulsága az volt, hogy a fenntarthatóság önmagában ritkán a legerősebb motiváció. A kerékpárral közlekedők számára a mozgás, a rugalmasság és a költséghatékonyság fontosabb szempontként jelent meg, míg a közösségi közlekedést választók elsősorban a gyorsaságot és a kényelmet emelték ki.

Ez azért lényeges, mert ha kizárólag a környezeti előnyökre építünk, akkor csak a döntések egyik oldalát ragadjuk meg. Egy fenntarthatóbb közlekedési forma akkor tud szélesebb körben elterjedni, ha a mindennapokban is kézzelfogható előnyöket kínál.

Az idei újdonság, a Cél Tracker ezt a kapcsolatot teszi láthatóvá: a résztvevők nemcsak a zöld kilométereiket követhetik, hanem azt is, milyen személyes cél megvalósítását támogatja az új rutin.

Milyen szerepe van ebben a munkáltatónak? Hol van egy vállalat tényleges mozgástere?

A vállalatok elsősorban a feltételek megteremtésével tudnak segíteni. A biztonságos kerékpártárolók, az öltözők, zuhanyzók vagy a megfelelő utazási támogatások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy alternatív közlekedési forma reális választás legyen a munkatársak számára. Magyarországon ezek a megoldások még nem mindenhol elérhetők, így ezen a területen továbbra is jelentős fejlődési lehetőség van.

Márkus Gergely, fotó: Mastercard

Legalább ilyen fontos a vezetői példamutatás. Az idei programban a részt vevő bankok felső vezetői is személyes célokat tűznek ki, és a kampány során beszámolnak az előrehaladásukról. Így nemcsak támogatják a kezdeményezést, hanem maguk is aktív résztvevői lesznek.

A megfelelő feltételek és a hiteles vezetői jelenlét együtt adnak valódi súlyt egy ilyen programnak.

Mire használhatók a GoGreener adatai vállalati szinten, és mit tekintenek eredménynek?

A GoGreener programból pontos és jól értelmezhető adatok születnek. Látható, hányan csatlakoztak a kihíváshoz, mennyi zöld kilométert gyűjtöttek össze, milyen közlekedési módokat választottak, és idén már az is, hogy mennyi időt fordítottak a saját céljaik megvalósítására.

Ezek alapján a részt vevő szervezetek képet kaphatnak arról, mennyire sikerült bevonni és megmozgatni a munkatársaikat.

A program valódi sikerét azonban nem kizárólag a számok mutatják meg. Legalább ennyire fontos, hogy beszédtémává válik-e a munkahelyen, megosztják-e egymással a kollégák a tapasztalataikat, és kialakul-e egy közös élmény a kezdeményezés körül.

Hosszabb távon pedig a legnagyobb eredményt azok a változások jelentik, amelyek a kihívás lezárulta után is megmaradnak: egy új közlekedési szokás, egy rendszeres séta vagy egyszerűen az a felismerés, hogy sok apró egyéni döntés együtt valódi hatást tud elérni.

A cikk megjelenését a Mastercard támogatta.

Címlapkép forrása: Mastercard

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