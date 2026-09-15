A magyar ipart is megmérgezheti, hogy az előző válság óta nem volt ilyen Európa gazdasági motorjában

Több mint három éve nem emelkedtek olyan gyorsan a német nagykereskedelmi árak, mint augusztusban, miután az iráni és közel-keleti konfliktus jelentősen megdrágította az energiahordozókat és a nyersanyagokat. A folyamat Magyarország számára is fontos, mivel a hazai ipar – különösen az autó-, gép- és vegyipar – szorosan beépült a német termelési láncokba, így a német vállalatok költségeinek emelkedése és az ottani kereslet esetleges gyengülése viszonylag gyorsan megjelenhet a magyar beszállítók rendelésállományában és költségeiben is.

A német nagykereskedelmi árak augusztusban 6,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet – közölte kedden a német statisztikai hivatal, a Destatis.

Ennél magasabb éves drágulást legutóbb 2023 februárjában mértek, akkor 9,5 százalékos volt az áremelkedés.

Júliushoz képest is jelentős, 0,9 százalékos áremelkedést regisztráltak egyetlen hónap alatt. A statisztikai hivatal szerint – az előző hónapokhoz hasonlóan – az augusztusi gyorsulás nagyrészt az iráni és közel-keleti konfliktus következménye volt, amely mindenekelőtt az energiatermékek és a nyersanyagok nagykereskedelmi árát hajtotta felfelé.

Különösen látványosan drágultak a kőolajtermékek: ezek nagykereskedelmi ára 36,1 százalékkal volt magasabb, mint 2025 augusztusában. A vegyipari termékek ára ugyancsak kétszámjegyű ütemben, 13,6 százalékkal emelkedett éves összevetésben.

A nagykereskedelmi árak alakulását azért követik kiemelten a piacok, mert azok viszonylag korán jelezhetik a termelői, majd később a fogyasztói árakra nehezedő nyomást.

Németországban az infláció az iráni háború február végi kitörése óta folyamatosan az Európai Központi Bank 2 százalékos célja felett van, augusztusban pedig 2,9 százalékot ért el.

A német adatok ráadásul egy olyan időszakban romlanak, amikor a gazdaság lendülete ismét gyengülni kezdett: a berlini gazdasági minisztérium hétfői értékelése szerint a harmadik negyedév elején lassult a konjunktúra, részben a magas energiaárak és a fogyasztás gyengülése miatt. Az energiaárak újbóli emelkedése az Európai Központi Bank számára is egyre komolyabb problémát jelent, Isabel Schnabel igazgatósági tag hétfőn kifejezetten aggasztónak nevezte a folyamatot, miközben a jegybank múlt héten idén már másodszor emelt kamatot és felfelé módosította több inflációs előrejelzését.

A folyamat Magyarország számára is különösen fontos, mivel a hazai ipar – mindenekelőtt az autó-, gép- és vegyipar – szorosan beépült a német termelési és beszállítói láncokba, Németország pedig továbbra is Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnere.

Emiatt a német vállalatok energia- és alapanyagköltségeinek emelkedése közvetlenül is drágíthatja a magyarországi termelést, miközben a német ipari kereslet gyengülése gyorsan visszafoghatja a hazai beszállítók rendelésállományát. Különösen érzékenyek lehetnek azok a magyarországi gyárak és beszállítók, amelyek termelése nagyrészt német autóipari és gépipari megrendelésekhez kötődik, így egy tartósabb német költségsokk a hazai ipari teljesítményben és exportban is megjelenhet.

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