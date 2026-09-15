Autó nélkül Európában: magyar lemaradás és északi paradoxon

Az EU-ban 2025-ben a lakosság 5,5 százaléka élt olyan háztartásban, amely anyagi okból nem engedhette meg magának az autót. Magyarországon ez az arány 10,4 százalék volt, ami az egyik legrosszabb érték az unióban. A magyar adat különösen régiós összevetésben kellemetlen: Csehország és Lengyelország már jóval az EU-átlag alatt jár, Szlovákia is előttünk van, Románia pedig tíz év alatt látványosan felzárkózott. A számok mögött azonban nem mindenhol ugyanaz a történet húzódik meg: míg Magyarországon elsősorban jövedelmi és térségi mobilitási problémáról beszélhetünk, Dániában és Finnországban a magas autózási költségek, az adórendszer és a közlekedési alternatívák is árnyalják a képet.

Leszakadóban a régiótól

Magyarországon hosszabb távon jelentős javulás látszik: 2015-ben még a lakosság 19,9 százaléka élt olyan háztartásban, amely anyagi okból nem tudott autót tartani vagy használni, 2025-re ez az arány 10,4 százalékra csökkent. Ez önmagában kedvező irány, de

a régiós összevetés már sokkal kevésbé hízelgő.

Csehországban 2025-ben 4,7 százalék, Lengyelországban mindössze 3,4 százalék volt ez az arány, vagyis mindkét ország az 5,5 százalékos uniós átlag alatt teljesített.

Szlovákia szintén nem tartozik az uniós élmezőnybe, de 8,5 százalékos mutatójával így is jobb helyzetben van Magyarországnál. A magyar adat ezért nem egyszerűen azt jelzi, hogy az elmúlt évtizedben történt javulás, hanem azt is, hogy

a felzárkózás üteme nem volt elég ahhoz, hogy Magyarország közelebb kerüljön a régió jobban teljesítő országaihoz.

A mutató azért különösen fontos, mert nem életmódbeli választást, hanem anyagi korlátot jelez. Az Eurostat adata (EU-SILC felmérése) azokat a háztartásokat mutatja, amelyek pénzügyi okból nem férnek hozzá személyes használatú autóhoz vagy furgonhoz. Vagyis nem azokról van szó, akik tudatosan autó nélkül élnek, hanem azokról, akik számára az autó anyagilag nem elérhető.

Az északi paradoxon

Első látásra meglepő, hogy Dánia 8,3 százalékos, Finnország pedig 11,3 százalékos mutatóval szerepel a lista felső részében, vagyis előbbi a szlovák értékhez áll közel, utóbbi pedig még a magyar adatnál is rosszabb. Ezt azonban nem lehet egyszerűen szegénységi mutatóként olvasni. Dániában a személyautó-vásárlást valóban rendkívül magas, sávos regisztrációs adó terheli: 2026-ban a magánautók esetében 25, 85, majd 150 százalékos adósávok érvényesek, amelyekhez CO₂-alapú pótdíj és alaplevonás is kapcsolódik. Ez a rendszer különösen a belső égésű motorral szerelt új autók belépési árát emeli meg látványosan.

Finnország esete árnyaltabb, mert bár ott is létezik CO₂-kibocsátáshoz kötött egyszeri autóadó, a magasabb mutató nem magyarázható pusztán azzal, hogy az állam „kiárazza” az autót a mindennapokból. A finn személyautó-állomány uniós összevetésben kifejezetten nagy: 2025-ben több mint 670 személyautó jutott ezer lakosra, ami az egyik legmagasabb érték Európában. Ez arra utal, hogy az autó széles körben jelen van a finn társadalomban, miközben egyes háztartások számára az autó megszerzése vagy fenntartása továbbra is komoly anyagi teher.

Mennyit tesz rá az állam az autó árára?

Az autóvásárlás adóterhei jelentősen eltérnek Európában: miközben Magyarországon a 27 százalékos áfa továbbra is a legmagasabb az EU-ban, a regisztrációhoz és forgalomba helyezéshez kapcsolódó terhek jóval mérsékeltebbek, mint például Dániában. Romániában és Szlovákiában elsősorban az áfa drágítja az új autókat, Magyarországon viszont ehhez regisztrációs adó és vagyonszerzési illeték is társul, míg Finnországban a CO₂-alapú autóadó, Dániában pedig a sávos regisztrációs adó növeli érdemben a vásárlás költségét.

Az uniós áfakulcsok, a dán regisztrációs adó, a finn autóadó, a magyar regisztrációs adó és a szlovák regisztrációs díj alapján készült modellszámítás azt mutatja, hogy ugyanarra a 10 millió forintos nettó alapárú benzines autóra az állami terhek Romániában és Szlovákiában nagyjából a nettó ár ötödét-negyedét, Magyarországon közel háromtizedét, Finnországban négytizedét, Dániában pedig a nettó árnál is nagyobb többletet tehetnek ki.

Mennyibe kerül az állam az autóvásárlóknak? (Modellszámítás egy 10 millió Ft nettó alapárú benzines autóra)* Ország Nettó alapár ÁFA-kulcs ÁFA összege Egyszeri autóadó/regisztrációs jellegű teher Becsült teljes ár egyszeri terhekkel Felár a nettó árhoz képest Megjegyzés Románia 10,0 millió Ft 21,0% 2,1 millió Ft 0,0 millió Ft 12,1 millió Ft 21% Általános áfa; általános, új autóra kivetett környezetvédelmi regisztrációs adó nélkül Szlovákia 10,0 millió Ft 23,0% 2,3 millió Ft 0,02 millió Ft 12,3 millió Ft 23% Áfa és 60 eurós első regisztrációs díj 88 kW-os új autóra, 390 Ft/euró technikai árfolyamon Magyarország 10,0 millió Ft 27,0% 2,7 millió Ft 0,15 millió Ft 12,8 millió Ft 29% Regisztrációs adó és vagyonszerzési illeték egy 88 kW-os, 0–3 éves benzines autóra Finnország 10,0 millió Ft 25,5% 2,6 millió Ft 1,6 millió Ft 14,2 millió Ft 42% Áfa és 130 g/km WLTP CO₂-értékhez tartozó, becsült finn autóadó Dánia 10,0 millió Ft 25,0% 2,5 millió Ft 9,3 millió Ft 21,8 millió Ft 118% Áfa, sávos dán regisztrációs adó, CO₂-pótdíj és alaplevonás 130 g/km WLTP mellett Forrás: Eurostat, Portfolio számítás *Irányadó modellszámítás egy 10 millió forintos nettó alapárú, új, benzines, 88 kW teljesítményű, Euro 6d besorolású, 130 g/km WLTP CO₂-kibocsátású személyautóra. A számítás technikai árfolyama 390 forint/euró és 52,3 forint/dán korona. Az értékek kerekítettek, a tényleges adóteher modellenként és országonként eltérhet.

Hogyan készült a táblázat? A modellszámítás célja nem egy konkrét típus listaárának meghatározása, hanem az eltérő adórendszerek nagyságrendi összehasonlítása. A számítás egy új, 10 millió forintos nettó alapárú, benzines, 88 kW teljesítményű, Euro 6d besorolású, 130 g/km WLTP CO₂-kibocsátású személyautót feltételez. A magyar sor a regisztrációs adót és a vagyonszerzési illetéket, a finn sor a CO₂-alapú autóadót, a dán sor pedig a sávos regisztrációs adót és a CO₂-pótdíjat tartalmazza. Az okmányirodai, rendszám-, vizsga-, biztosítási és finanszírozási költségek nem szerepelnek a kalkulációban. A dán és a finn adórendszerben a végösszeg érzékeny az adott modell hivatalos adóértékére, felszereltségére, kibocsátási adatára és az igénybe vehető kedvezményekre, ezért az értékeket irányadó becslésként kell kezelni.

Románia nagy felzárkózása

Románia látványos felzárkózása aligha vezethető vissza egyetlen adópolitikai döntésre: a regisztrációs illeték eltörlése, az autócsere-programok és a használtimport mellett a jövedelmek emelkedése és a foglalkoztatás bővülése is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a mutató 2015 és 2025 között 35,5 százalékról 8,1 százalékra csökkenjen. Magyarország ezzel szemben továbbra is 10 százalék felett áll, amihez a 27 százalékos áfa is hozzájárul, de nem egy dán típusú, extrém autóadóztatás a fő probléma. Sokkal inkább az, hogy a vételár, a finanszírozás, az üzemanyag, a biztosítás és a szerviz együttes költsége túl nagy terhet ró sok háztartásra.

Mit jelez a magyar adat?

Magyarországon az autó hiánya sok esetben nem életmódbeli választás, hanem anyagi és térségi kényszer. Ez különösen azokban a vidéki területeken jelent problémát, ahol a közösségi közlekedés ritkább, a munkahelyek pedig nem érhetők el kiszámíthatóan autó nélkül. Ilyen környezetben

az autó nem kényelmi fogyasztási cikk, hanem a munkába járás, az ügyintézés és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltétele.

A magyar adórendszer a magas áfán keresztül jelentős terhet rak az új autók árára, de nem teremt dán típusú, extrém belépési korlátot. A probléma inkább az, hogy a háztartások jelentős részénél a vételár, a finanszírozási költség, az üzemanyag, a biztosítás, a szerviz és az értékvesztés együtt már olyan teher, amely mellett az autó fenntartása nem fér bele a családi költségvetésbe. A 2025-ös adat ezért nem pusztán autópiaci, hanem társadalmi és munkaerőpiaci figyelmeztetés is.

Dínomdánom... A rendkívül magas dán regisztrációs adó eredetileg nem klímapolitikai eszköz volt: gyökerei az 1920-as évekig nyúlnak vissza. Bevezetésének elsődleges célja az volt, hogy a világháború utáni gazdasági válságban megvédje az ország fizetési mérlegét és valutáját a drága importcikknek számító autók beáramlásától, miközben hazai autóipar hiányában a dán ipart érintetlenül hagyta. Ezt a már meglévő, szigorú rendszert igazították később fokozatosan környezetvédelmi célokhoz, így ma a jármű értéke mellett már a CO₂-kibocsátás is drasztikusan befolyásolja a fizetendő terhet.

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