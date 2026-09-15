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Gazdaság

Baleset történt az M0-ás autóúton: 4-5 kilométeres a torlódás

MTI
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Összeütközött két teherautó az M0-s autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán Gyál térségében, ezért torlódásra kell készülni - közölte a katasztrófavédelem kedd reggel az MTI-vel.

Azt írták, hogy a 35. kilométernél a vecsési és a gyál-pestszentimrei lehajtó között történt ráfutásos balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki.

Az Útinform közlése szerint

a forgalom csak egy sávon halad, a torlódás már 4-5 kilométeres.

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