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Baljós rekord dőlt meg: megvan a mérések kezdete óta regisztrált legmelegebb hónap
Gazdaság

Baljós rekord dőlt meg: megvan a mérések kezdete óta regisztrált legmelegebb hónap

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A mérések kezdete óta feljegyzett legforróbb hónap volt globálisan 2026 augusztusa, amely holtversenyben a 2023-as júliussal érte el ezt a csúcsot. A rendkívüli hőség mellett Európát és ezen belül Magyarországot is súlyos aszály sújtotta, miközben a világ óceánjain szintén rekordmagas hőmérsékleteket mértek - írja Facebook-bejegyzésében a HungaroMet.

A Copernicus Klímaváltozási Szolgálat (C3S) adataira hivatkozva a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-bejegyzésében hívta fel a figyelmet a rendkívüli éghajlati mutatókra. A globális felszínközeli levegőhőmérséklet augusztusban 1,65 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Ezzel párhuzamosan Európa jelentős részén tartós szárazság uralkodott, amely sok helyen már május óta fennállt. Magyarországon is rendkívül súlyos aszályos időszak alakult ki, ami a folyók vízhozamában ugyancsak megmutatkozott, hiszen a Duna vízállása augusztusban kivételesen alacsony szintet ért el. Nyugat-Európa eközben a valaha mért legmelegebb nyarát zárta, megdöntve a korábbi, 2003-as rekordot.

A rendkívüli meleg és az elhúzódó csapadékhiány nemcsak a mezőgazdaságot sújtja közvetlenül, hanem a folyók rendkívül alacsony vízállása miatt a vízi szállítást és az energiatermelést is komoly kihívások elé állítja Európa-szerte

- írják. A szárazföldi hőség mellett a poláris területeken kívüli óceánok átlagos tengerfelszín-hőmérséklete is új csúcsot döntött augusztusban, elérve a 21,07 Celsius-fokot. Ez az érték holtversenyben a 2024-es márciusi adattal a valaha regisztrált legmagasabb hőmérséklet az összes naptári hónapot figyelembe véve.

A trópusi Csendes-óceán nagy részén továbbra is kivételesen magas értékeket mérnek, miközben az El Niño-jelenség tovább erősödik. Európa térségében az Atlanti-óceán partvidékén és a Földközi-tenger nyugati részén szintén rekordmagas augusztusi hőmérsékletek alakultak ki, amelyeket súlyos tengeri hőhullámok kísértek.

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A rekordmeleg óceánok és az El Niño felerősödése globális szinten is kiszámíthatatlanabbá teszi a következő időszak időjárását, növelve a szélsőséges viharok és az újabb regionális hőhullámok kialakulásának kockázatát.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Javier Etxezarreta

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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