Bejelentette a streamingóriás: jönnek a reklámok minden előfizetési csomagba

Módosítja az előfizetői feltételeit Disney+ Magyarországon. A frissített szerződés többek között újraszabályozza a hirdetések megjelenítését, lerövidíti az áremelések és díjváltozások bejelentési határidejét, valamint pontosítja a fizetésre és az elállásra vonatkozó szabályokat - olvasható a vállalat előfizetőknek küldött emailjében.

A módosítások értelmében a jövőben

valamennyi szolgáltatási csomag tartalmazhat promóciós tartalmakat, szponzorációkat és hirdetéseket.

Ezek a műsorok lejátszása előtt és után, a csatornákon, az élő és ismételt közvetítések során, a kiemelt események alatt, továbbá a külső partnerek tartalmaiban egyaránt felbukkanhatnak.

További változás, hogy a streamingszolgáltató

a korábbi 30 napról 28 napra csökkentette az előfizetési díjak változásáról szóló értesítési, illetve a felmondási időt.

A megállapodás a korábbinál részletesebben rögzíti a pénzügyi feltételeket. Egyebek mellett szabályozza a másodlagos fizetési módok használatát a felhasználói fiókokban, valamint tisztázza a harmadik fél – például egy mobilszolgáltató – bevonásával történő számlázási folyamatot. Új kitételek vonatkoznak a határozott idejű, kedvezményes promóciós csomagokra, emellett a szövegbe hivatalosan is bekerült az előfizetés megkötésétől számított 14 napos elállási jog.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 14. Megszűnhet a Magyarországon is népszerű streamingszolgáltatás

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