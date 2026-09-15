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Bekeményít Amerika a chipháborúban – Fontos kaput zárhatnak be
Gazdaság

Bekeményít Amerika a chipháborúban – Fontos kaput zárhatnak be

Portfolio
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Az Egyesült Államok arra próbálja rábírni Mexikót, hogy fogadjon el új korlátozásokat a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hardverek exportjára – számolt be a Wall Street Journal kedden.

Washington célja, hogy

megakadályozza a kínai és más külföldi vállalatokat az amerikai vámok Mexikón keresztüli kijátszásában.

Az amerikai javaslat értelmében korlátoznák az Észak-Amerikán kívülről származó alkatrészek arányát a mesterségesintelligencia-hardverek, többek között a chipek és szerverek gyártásában.

A lépés hátterében az a régóta fennálló aggodalom áll, hogy a külföldi cégek a mexikói összeszerelést kihasználva, kedvezményes feltételekkel juttatják be termékeiket az amerikai piacra, megkerülve az Egyesült Államok által kivetett vámokat. Az új szabályozás lényegében szigorúbb származási szabályokat írna elő az észak-amerikai kereskedelmi keretrendszeren belül.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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