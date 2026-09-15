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Borzasztó körülmények uralkodtak egy budapesti húsüzemben: azonnal bezáratta a helyet a NÉBIH
Gazdaság

Borzasztó körülmények uralkodtak egy budapesti húsüzemben: azonnal bezáratta a helyet a NÉBIH

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Súlyos higiéniai hiányosságok és engedély nélküli húsfeldolgozás miatt azonnali hatállyal felfüggesztette egy budapesti gyros- és húspogácsa-készítő üzem működését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Az augusztus végi ellenőrzés során a szakemberek mintegy négy tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és az érvényes dokumentumok hiánya miatt a dolgozókat is eltiltották a munkavégzéstől - számolt be a NÉBIH.

A hatóság éjszakai ellenőrzést tartott a létesítményben, ahol elhanyagolt és szennyezett környezet fogadta a szakembereket. Az épület állapota rendkívül leromlott volt, a falakról pergett a festék, a padló és a mennyezet repedezett volt, az öltözőben pedig rovartetemeket és pókhálót találtak.

A húsfeldolgozó részlegen a lefolyók erősen szennyezettek voltak, a padlón pangott a víz, emellett a hulladékkezelést is szabálytalanul oldották meg, az egyik hűtőben például szemetet tároltak.

Az alapvető tisztálkodási és fertőtlenítési feltételek sem teljesültek az üzemben.

A kézmosókat a bennük hagyott eszközök miatt nem lehetett használni, és a berendezések megfelelő elmosása sem volt biztosított. A dokumentumok átvizsgálásakor kiderült, hogy a cég olyan állatfajok húsát is feldolgozta, amelyekre nem rendelkezett engedéllyel, ráadásul az alkalmazottak egyike sem rendelkezett érvényes egészségügyi kiskönyvvel.

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A Nébih a súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatok miatt azonnal leállította a termelést az üzemben. Mintegy négy tonna lejárt, nem nyomon követhető vagy engedély nélkül előállított élelmiszert és takarmányt zároltak, megakadályozva azok kereskedelmi forgalomba kerülését. A húsüzem csak a hibák maradéktalan kijavítása és egy újabb, sikeres hatósági vizsgálat után folytathatja a tevékenységét. A vállalkozással szembeni eljárás és a bírság kiszabása jelenleg is folyamatban van.

Címlapkép forrása: Christoph Reichwein/picture alliance via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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