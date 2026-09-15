Eltávolították Schmidt Máriát a Terror Háza éléről, ideiglenesen bezár a múzeum

A miniszteri döntés értelmében a múzeum átmenetileg nem fogad látogatókat. A zárva tartás ideje alatt

elvégzik a tárlat teljes körű szakmai felülvizsgálatát, valamint rendezik a működéshez szükséges szerzői és egyéb jogi kérdéseket.

A tárcavezető ugyanakkor jelezte, hogy az intézkedés nem jelent végleges leállást, a háttérmunkák elvégzése után a múzeum újra megnyitja kapuit a nagyközönség előtt.

A Terror Háza Múzeum még idén újra látogatható lesz, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek

– ismertette a terveket a miniszter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi