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Eltávolították Schmidt Máriát a Terror Háza éléről, ideiglenesen bezár a múzeum
Gazdaság

Eltávolították Schmidt Máriát a Terror Háza éléről, ideiglenesen bezár a múzeum

Portfolio
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A kormány döntése nyomán megszűnt Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatójának megbízatása, az intézmény pedig ideiglenesen bezár a kiállítás tartalmi átvilágítása és a jogi háttér tisztázása idejére. A döntésről Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

A miniszteri döntés értelmében a múzeum átmenetileg nem fogad látogatókat. A zárva tartás ideje alatt

elvégzik a tárlat teljes körű szakmai felülvizsgálatát, valamint rendezik a működéshez szükséges szerzői és egyéb jogi kérdéseket.

A tárcavezető ugyanakkor jelezte, hogy az intézkedés nem jelent végleges leállást, a háttérmunkák elvégzése után a múzeum újra megnyitja kapuit a nagyközönség előtt.

A Terror Háza Múzeum még idén újra látogatható lesz, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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