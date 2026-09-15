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Gyanúsítottként hallgatták ki a volt magyar államtitkárt a százezreket érintő adatszivárgási botrányban
Gazdaság

Gyanúsítottként hallgatták ki a volt magyar államtitkárt a százezreket érintő adatszivárgási botrányban

Portfolio
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Személyes adattal való visszaélés gyanújával hallgatta ki a rendőrség az előző kormány egyik volt igazságügyi államtitkárát. A hatóságok szerint Pilz Tamás olyan minisztériumi dolgozók elbocsátását hagyta jóvá, akik letöltötték a Tisza Párt mobilalkalmazását, az RTL Híradó információi szerint.

A korábbi közigazgatási államtitkár a Tuzson Bence vezette Igazságügyi Minisztériumban

engedélyezte a Tisza Világ alkalmazást használó munkatársak elbocsátását.

Az ügy előzménye, hogy a párt által fejlesztett alkalmazásból tavaly ősszel mintegy 200 ezer felhasználó adata szivárgott ki. A tömeges adatvédelmi incidens után személyes és különleges adatok nyilvánosságra hozatala miatt indult büntetőeljárás, amelynek nyomozási szakaszában gyanúsítottként hallgatták ki a volt államtitkárt.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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