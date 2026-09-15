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Hamvába halt a Fidesz-KDNP bojkottja, megválasztották az új alkotmánybírákat
Gazdaság

Hamvába halt a Fidesz-KDNP bojkottja, megválasztották az új alkotmánybírákat

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Jelentősen átalakult az Alkotmánybíróság összetétele, miután az Országgyűlés öt új tagot választott a testületbe az Alaptörvény nyári módosítását követően. A szavazást a Fidesz-KDNP bojkottálta, miközben az új szabályok nemcsak a bírák mandátumának hosszát, hanem az Alkotmánybíróság elnökének megválasztását is átírták.

Öt új alkotmánybírót választott kedden az Országgyűlés: Chronowski Nóra alkotmányjogász, Ligeti Miklós büntetőjogász, Kovács András György közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor polgári jogász és Szomora Zsolt büntetőjogász került a testületbe.

A titkos szavazáson 143 képviselő vett részt, valamennyi jelölt 137 igen és 6 nem szavazatot kapott, tartózkodás nélkül.

Az öt jogászt a Tisza Párt jelölte, a névsort Magyar Péter miniszterelnök szeptember 10-én hozta nyilvánosságra, miután közlése szerint a párt több jogásszal is egyeztetett, és a feddhetetlenséget, a szakmai teljesítményt, valamint a különböző jogterületek lefedését tekintette fő szempontnak. A jelölteket a parlamenti szavazást megelőzően bizottsági meghallgatáson is meghallgatták.

Négy új tagra azért volt szükség, mert az Alaptörvény nyáron elfogadott tizenhetedik módosítása visszaállította az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát, emiatt szeptember 1-jén megszűnt:

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  • Polt Péter,
  • Haszonicsné Ádám Mária,
  • Juhász Miklós
  • és Lomnici Zoltán mandátuma.

Polt ezzel az Alkotmánybíróság elnöki tisztségét is elvesztette, az ötödik most megválasztott bíró pedig Czine Ágnes helyét tölti majd be, akinek tizenkét éves megbízatása novemberben jár le. A testületben nincs formális egy-egy személyes utódlás, vagyis az öt új tag nem egy-egy konkrét távozó bíró „helyére” érkezik.

A szabályok más pontokon is megváltoztak:

az új alkotmánybírókat a korábbi tizenkét év helyett kilenc évre választják, miközben megmaradt az a követelmény, hogy megválasztásukhoz az országgyűlési képviselők kétharmadának támogatása szükséges.

Az Alkotmánybíróság elnökét a jövőben már nem a parlament választja, hanem ismét maguk az alkotmánybírák döntenek róla, így Polt Péter távozása után a testületnek új elnököt is kell választania.

A Fidesz-KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson, a nagyobbik ellenzéki párt pedig illegitimnek nevezte az új tagok megválasztását, mert álláspontja szerint a Tisza a kétharmados többségével előbb saját szabályai szerint alakította át, majd töltötte fel a testületet. A párt azt is kifogásolta, hogy a 70 éves korhatár visszaállítása egyszerre négy hivatalban lévő alkotmánybíró mandátumát szüntette meg. A Fidesz közölte, hogy a döntéseket egy későbbi politikai fordulat után felülvizsgálná.

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