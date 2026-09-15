Hamvába halt a Fidesz-KDNP bojkottja, megválasztották az új alkotmánybírákat

Jelentősen átalakult az Alkotmánybíróság összetétele, miután az Országgyűlés öt új tagot választott a testületbe az Alaptörvény nyári módosítását követően. A szavazást a Fidesz-KDNP bojkottálta, miközben az új szabályok nemcsak a bírák mandátumának hosszát, hanem az Alkotmánybíróság elnökének megválasztását is átírták.

Öt új alkotmánybírót választott kedden az Országgyűlés: Chronowski Nóra alkotmányjogász, Ligeti Miklós büntetőjogász, Kovács András György közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor polgári jogász és Szomora Zsolt büntetőjogász került a testületbe.

A titkos szavazáson 143 képviselő vett részt, valamennyi jelölt 137 igen és 6 nem szavazatot kapott, tartózkodás nélkül.

Az öt jogászt a Tisza Párt jelölte, a névsort Magyar Péter miniszterelnök szeptember 10-én hozta nyilvánosságra, miután közlése szerint a párt több jogásszal is egyeztetett, és a feddhetetlenséget, a szakmai teljesítményt, valamint a különböző jogterületek lefedését tekintette fő szempontnak. A jelölteket a parlamenti szavazást megelőzően bizottsági meghallgatáson is meghallgatták.

Négy új tagra azért volt szükség, mert az Alaptörvény nyáron elfogadott tizenhetedik módosítása visszaállította az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát, emiatt szeptember 1-jén megszűnt:

Polt Péter,

Haszonicsné Ádám Mária,

Juhász Miklós

és Lomnici Zoltán mandátuma.

Polt ezzel az Alkotmánybíróság elnöki tisztségét is elvesztette, az ötödik most megválasztott bíró pedig Czine Ágnes helyét tölti majd be, akinek tizenkét éves megbízatása novemberben jár le. A testületben nincs formális egy-egy személyes utódlás, vagyis az öt új tag nem egy-egy konkrét távozó bíró „helyére” érkezik.

A szabályok más pontokon is megváltoztak:

az új alkotmánybírókat a korábbi tizenkét év helyett kilenc évre választják, miközben megmaradt az a követelmény, hogy megválasztásukhoz az országgyűlési képviselők kétharmadának támogatása szükséges.

Az Alkotmánybíróság elnökét a jövőben már nem a parlament választja, hanem ismét maguk az alkotmánybírák döntenek róla, így Polt Péter távozása után a testületnek új elnököt is kell választania.

A Fidesz-KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson, a nagyobbik ellenzéki párt pedig illegitimnek nevezte az új tagok megválasztását, mert álláspontja szerint a Tisza a kétharmados többségével előbb saját szabályai szerint alakította át, majd töltötte fel a testületet. A párt azt is kifogásolta, hogy a 70 éves korhatár visszaállítása egyszerre négy hivatalban lévő alkotmánybíró mandátumát szüntette meg. A Fidesz közölte, hogy a döntéseket egy későbbi politikai fordulat után felülvizsgálná.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert