Három személyt letartóztattak a Volánbusz Zrt.-t érintő korrupciós ügyekkel kapcsolatban

Mint írták, a KNYF önálló intézkedésre jogosult személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette és más korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában hajt végre összehangolt nyomozási cselekményeket.
A nyomozó főügyészség által szervezett összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban - az ügyészség felkérésére - a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatalának munkatársai, valamint a Készenléti Rendőrség rendészeti állománya is közreműködik.
Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás,
jelenleg négy személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség három személyt vett őrizetbe.
Hozzátették: a nyomozó főügyészség korrupciós bűncselekmények miatt 2026. május 15. óta folytat saját erős felderítést az ügyben, amely a megalapozott gyanú közölhetőségét eredményezte. Az ügyészég tudatta, hogy a nyomozásról és a gyanúsítottak személyéről további adatot nem közöl.
Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök délelőtt Facebook-posztjában arról írt, hogy az ügyészség előállította Jellinek Dániel üzletembert és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját, bár a kormányfő bejegyzésében azt nem állította, hogy a Volán-ügyről lenne szó.
- Jellinek Dániel az Indotek Group alapítója és vezetője, Magyarország egyik leggazdagabb üzletembere, aki elsősorban ingatlanbefektetésekkel és követelések felvásárlásával építette fel vagyonát, az elmúlt években pedig több közös üzletben is megjelent Tiborcz Istvánnal.
- Szivek Norbert jogász és üzletember 2015 februárjától 2018 augusztusáig vezette a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt, vagyis azt az állami társaságot, amely ebben az időszakban többek között az állami vállalatok és ingatlanvagyon kezeléséért felelt, távozása után pedig a kormány továbbra is számított rá tanácsadóként a nemzeti vagyon kezelésének stratégiai kérdéseiben.
A nyomozással kapcsolatban a két üzletember neve múlt hét folyamán is felmerült, mikor az Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) szóvivője a Kontrollnak elmondta, hogy két hónapja külön nyomozócsoport dolgozik az ügyön, a gyanúsítottaknál végrehajtott kutatások során pedig nagy mennyiségű dokumentumot, számlát, valamint elektronikus eszközöket foglaltak le.
Címlapkép forrása: Portfolio
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