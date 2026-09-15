Hatalmas előrelépés a magyar kismamáknak: sokkal gyorsabban és pontosabban szűrik a genetikai betegségeket

A hazai és a globális piacvezető genetikai szolgáltató, a BGI (Beijing Genomics Institute) együttműködése tízéves múltra tekint vissza. Ennek legújabb mérföldköveként tavaly fejeződött be az a technológiai transzfer, amely lehetővé tette, hogy a minták elemzése Magyarországon történjen. A helyi feldolgozás nemcsak a logisztikai időt csökkentette le, hanem
új bioinformatikai és kutatás-fejlesztési lehetőségeket is megnyitott:
az Istenhegyi Géndiagnosztika munkatársai egy bioinformatikai modellel tovább fokozták a NIFTY-teszt pontosságát.
"Egy teszt önmagában bármilyen kiváló is lehet technológiailag, a megfelelő szakmai háttérszolgáltatások, a folyamatosan rendelkezésre álló laboratórium és a szakorvosi konzultációs lehetőség nélkül nem tud hatékonyan működni a gyakorlatban" – hangsúlyozta beszédében Soós Miklós (címlapképünkön), kiemelve a klinikai háttér szerepét a komplikált esetek megoldásában.
Soós Miklós a Private Health Forum csütörtöki eseményén is részt vett:
A rendezvényen nem invazív prenatális szűrés (NIPT) hazai és nemzetközi eredményeit dolgozták fel szakmai, tudományos megközelítésben. A konferencián többek között Dong Liang, a nanjingi Women and Children’s Healthcare Hospital genetikai központjának igazgatóhelyettese, Kékesi Anna, az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum laborvezető biológusa, Pap Dániel bioinformatikus, valamint Nagy Sándor PhD szülész-nőgyógyász, klinikai genetikus tart előadást.
Kékesi Anna, az Istenhegyi Géndiagnosztika laborvezetője és vezető biológusa előadásában ismertette a nem-invazív prenatális teszt (NIFTY) hazai helyzetét. Magyarországon tavaly mindössze 72 ezer gyermek született, a csökkenő születésszám ellenére azonban a gyermekvállaló párok egyre tudatosabbak: mintegy 20 százalékuk dönt valamilyen NIPT-vizsgálat – köztük a NIFTY – elvégzése mellett.
A NIPT, nem invazív prenatális teszt egy egyszerű vérvételen alapuló szűrővizsgálat: a várandós anya véréből izolálható magzati eredetű DNS elemzésével becsüli meg a leggyakoribb kromoszóma-rendellenességek – például a Down-, az Edwards és a Patau-szindróma – kockázatát. A terhesség 10. hetétől elvégezhető, és a magzatvíz- vagy lepénymintavétellel ellentétben nem jár beavatkozási kockázattal. Eredménye nem diagnózis, hanem kockázatbecslés, amely alapján a szakorvos dönt a további lépésekről
Az Istenhegyi Géndiagnosztika 2013 ősze óta forgalmazza a tesztet, és míg az első bő évtizedben külföldi laboratóriumba küldték a mintákat, mostanra oda jutott a fejlesztés, hogy
minta már nem hagyja el az országot.
A konferencia egyik fő témája az a nagy értékű laborberuházás, amelynek eredményeként a NIFTY NIPT-vizsgálatok kiértékelése immár teljes egészében az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum saját laboratóriumában, saját szekvenátoron történik. Korábban a magyar páciensek mintája külföldön került feldolgozásra. A változásnak három közvetlen következménye van: lényegesen rövidebb az átfutási idő – ami a várandósgondozásban nem kényelmi kérdés, hanem szűk döntési ablak –, a magyar páciensek genetikai adatai Magyarországon maradnak, a laboratórium pedig a teljes folyamatot saját minőségbiztosítási rendszerében tartja.
Kékesi Anna kiemelte, hogy a NIFTY-teszt jól kiegészíti vagy DNS alapú vizsgálat révén kiváltja a hagyományos kombinált szűrést. Közepes vagy magas kockázatú kombinált teszt esetén javasolt a NIFTY elvégzése, feltéve, hogy a magas kockázat mögött nincs ultrahanggal kimutatható anatómiai eltérés.
Az Istenhegyi Géndiagnosztika citogenetikai és molekuláris genetikai laboratóriumában 25 biológus és két klinikai genetikus dolgozik, biztosítva a teljes pre- és posztteszt genetikai tanácsadást. Pozitív NIFTY-eredmény esetén a központ díjmentesen elvégzi a megerősítő invazív diagnosztikai vizsgálatot. Amennyiben felmerül a szülői hordozóság gyanúja, a szülők kariotipizálását és array CGH (mikroarray) vizsgálatát is elvégzik, ami utat nyithat a preimplantációs genetikai tesztelés (PGT) felé. Sikertelen NIPT-szűrés esetén genetikai tanácsadást, majd magzatvíz-vizsgálatot (kariotipizálást vagy QF-PCR-t) ajánlanak fel.
Globálisan már több mint 23 millió, az Istenhegyi Géndiagnosztikánál és partnereinél pedig több mint 35 ezer NIFTY-teszt készült.
A centrum a konferencián mutatta be legújabb fejlesztését is, amelyet kiegészítő (add-on) szolgáltatásként, díjmentesen fog biztosítani az alapvizsgálat mellé. A saját fejlesztésű bioinformatikai elemzés révén a genetikai eredetű betegségek kimutatásának megbízhatósága megnő: a genetikai eltérések – köztük a mikrodeléciók és mikroduplikációk – kimutatása pontosabbá válik, az álpozitív eredmények aránya pedig csökken. A gyakorlatban ez pontosabb genetikai vizsgálatot és kevesebb fölösleges aggodalmat jelent a várandósok számára.
Címlapkép: Soós Miklós a Portfolio 10. Private Health Forumának kerekasztalbeszélgetésén, 2026. szeptember 10-én. Forrása: Bácsi Róbert, Portfolio
Milyen jövő vár a kis moduláris reaktorokra Magyarországon? Kiderül október 8-án az ősz egyik legjobban várt konferenciáján!
A Rolls-Royce SMR üzletfejlesztési igazgatója tart előadást.
Megszólalt Trump embere az elszálló amerikai adósságról és kötvényhozamokról
Scott Bessent fontos beszédet mondott a kongeresszusban.
Vége a másfél évtizedes harcnak, visszakapta egyházi státuszát Iványi Gábor Magyarországi Evangéliumi Testvérközössége
A szervezet újra jogosulttá vált a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásokra.
Kína filléres AI-modelljei nagyon közel vannak már tudásban a legjobb amerikai csúcsmodellekhez
Egy elemzés szerint egyre közelebb kerülnek.
Szemfelnyitó grafikonokat mutatunk: ekkora bajban van Európa a fűtési szezon küszöbén
És mi a helyzet Magyarországgal?
Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
Még nem biztos, hogy fellélegezhetünk.
Bejelentette tőzsdére lépési szándékát az Altera
Több mint 2 milliárd dolláros kibocsátás jöhet.
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Bizalmi vagyonkezelés a NAV kereszttüzében
A bizalmi vagyonkezelés (BVK) és a vagyonkezelő alapítvány (VKA) napjainkban egyre népszerűbb vagyontervezési eszközök. A vagyonkezelési struktúrákban kezelt vagyon jelentős - óvatos b
Hiába az uniós vám, taroltak a külföldi webshopok Magyarországon
Megállíthatatlannak tűnik a nemzetközi online webáruházak térnyerése Magyarországon az MNB ma reggeli számai szerint. A PwC adatai arra is rámutatnak, hogy a fogyasztók és a piac is gyorsan al
Megszorítás vagy modernizáció - az euró ára a felzárkózás lehet
Az euró bevezetése stabilabb pályára állíthatná Magyarországot, és szorosabban a Nyugathoz köthetné az országot. De mi történik, ha az ehhez szükséges költségvetési szigor miatt tovább.
Nem lehet mindenkinek adni - de akkor kitől vegyen el a kormány?
A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiányt örökölt, miközben egymást érik a béremelési igények, a választási ígéretek és az évtizedek óta halogatott állami beruházások. Meddig lehet várn
Káros és elítélendő a dízeltámogatás Zsiday Viktor szerint
Adóztassuk meg a gyalogosokat, bicikliseket, tömegközlekedőket és benzinautósokat - ez a kormány új intézkedése. A magyar lakosság nagy része sajnos hajlamos valami rajta kívülállóként tek
Nem a nagyokat másoljuk és nem fánknapot szervezünk - Három példa, hogyan képes egy kisebb cég nyerni a munkaerőért folyó versenyben
Egy kereskedő, egy gyártó és egy mérnöki cég története jól szemlélteti, a kisebb cégek sémák helyett saját megoldásokra építve tudják sikeresen megtartani és ösztönözni munkatársaik
Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
Még nem biztos, hogy fellélegezhetünk.
Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának
Mi következik most?
25 éve kezdődött a végtelen háborúk korszaka
Miközben Amerika Afganisztánban és Irakban kötötte le az erejét, alapjaiban alakult át a világrend.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.