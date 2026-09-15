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Gazdaság

Házkutatást tart az NNI és a NAV az Országos Onkológiai Intézetben - Reagált az intézet

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Kedden délelőtt házkutatás miatt vonultak ki a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói az Országos Onkológiai Intézetbe – értesült a Telex több egymástól független forrásból. Később a lap cikkére az intézet főigazgatója részletesen is reagált.

Az Országos Onkológiai Intézet a lap kérdésére azt írta, hogy „az intézetben jelenleg, gazdasági területet érintő, egy eszközbeszerzés jogi hátterének vizsgálata zajlik”. A folyamatban lévő eljárás lezárásáig több információt nem akartak közölni.

A lap felidézi, hogy két héttel ezelőtt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelezte: vizsgálatot rendelt el az intézetben. A vizsgálatot az Országos Kórházi Főigazgatóság és a fekvő- és járóbeteg-szakellátásért felelős államtitkárság végzi. Nem az akkori sajtóhírek miatt indult el az az eljárás.

Időközben a Telex frissítette a cikkét Dank Magdolna, az intézet főigazgatójának nyilatkozatával. A Telexnek azt mondta, hogy véleménye szerint a sajtóban zajló események fokozzák a betegek bizonytalanságát. „Megítélésünk szerint a daganatos betegek érzékeny csoportjánál arra van szükség, hogy ők biztonságban érezzék magukat. Az intézet ezután is elsődlegesen a betegellátást szeretné magas színvonalon végezni.”

A lap idézi az intézet reakcióját is, miszerint megdöbbenésüket fejezik ki azzal kapcsolatban, hogy a korábbi vizsgálatról szóló híradásokat és az új ügyet egy cikkben dolgozta fel a lap. A két eset így összekapcsolódott, holott ezúttal egy gazdasági ügyben indult eljárás zajlik.

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