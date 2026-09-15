Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

Kedden sem változtak a hazai üzemanyagárak, így a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára továbbra is 626, illetve 701 forint literenként.

Különösen figyelemre méltó, hogy a hazai árak napok óta változatlanok, miközben a nemzetközi olajpiacon jelentős mozgás látható. A Brent kőolaj hordónkénti ára hétfőn 105,68 dolláron zárt, ma pedig 107 dollár fölé is emelkedett. Az áremelkedést elsősorban a közel-keleti konfliktus eszkalációja, a szaúdi olaj-infrastruktúrát ért támadások és az ezek miatt erősödő ellátási aggodalmak hajtják.

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Egyelőre azonban mindez nem jelent meg a magyarországi töltőállomások átlagáraiban, így a hazai autósok számára ma is változatlan árakkal indul a nap.

A mai országos átlagárak:

95-ös benzin: 626 Ft/liter

Gázolaj: 701 Ft/liter

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