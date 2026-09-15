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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
Gazdaság

Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

Portfolio
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Bár az olajpiacon komoly mozgások vannak, a hazai üzemanyagárakban ma sem várható változás, írja a holtankoljak.

Az olajpiaccal és a Hormuzi-szoros körüli helyzettel kiemelten foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Regisztáció itt.

Kedden sem változtak a hazai üzemanyagárak, így a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára továbbra is 626, illetve 701 forint literenként.

Különösen figyelemre méltó, hogy a hazai árak napok óta változatlanok, miközben a nemzetközi olajpiacon jelentős mozgás látható. A Brent kőolaj hordónkénti ára hétfőn 105,68 dolláron zárt, ma pedig 107 dollár fölé is emelkedett. Az áremelkedést elsősorban a közel-keleti konfliktus eszkalációja, a szaúdi olaj-infrastruktúrát ért támadások és az ezek miatt erősödő ellátási aggodalmak hajtják.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Egyelőre azonban mindez nem jelent meg a magyarországi töltőállomások átlagáraiban, így a hazai autósok számára ma is változatlan árakkal indul a nap.

A mai országos átlagárak:

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  • 95-ös benzin: 626 Ft/liter
  • Gázolaj: 701 Ft/liter
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