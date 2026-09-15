Konténerben érkezik a segítség: több milliárdos fejlesztést jelentett be az E.ON

Négy új akkumulátoros energiatárolót telepített Püspökszilágyon, Erdőkertesen, Sáregresen és Devecseren az E.ON Hungária Csoport. A csaknem 3 milliárd forintos, az Európai Unió Modernizációs Alapjának támogatásával megvalósult beruházás részeként létrejött energiatárolók összesen 4 MW teljesítménnyel és 12 MWh energiatárolási kapacitással járulhatnak hozzá a hálózat rugalmasabb és biztonságosabb működéséhez.

A négy energiatároló kapacitása összesen mintegy 1000 lakossági napelemes rendszer termelésének kezelésére elegendő. Az eltárolható energiamennyiség pedig akár 2000 háztartás napi fogyasztásának megfelelő

- olvasható az E.ON közleményében.

A beruházás részeként a tárolók működését irányító energiamenedzsment-rendszert is kialakítottak, ami folyamatosan figyeli a hálózat állapotát, és automatikusan szabályozza, mikor töltsék fel, illetve mikor adják vissza az energiát a tárolók a hálózatba. Így a feszültségszabályozási feladatokat ellátó energiatárolóknak köszönhetően a hálózat még rugalmasabban tud alkalmazkodni a termelés és a fogyasztás változásaihoz.

A tárolók egyszerre teremthetnek értéket a rendszerirányító, a piaci szereplők és a hálózatüzemeltetők számára, miközben lehetővé teszik a megújuló energiaforrások nagyobb arányú integrációját. Illetve ezek a hálózati rugalmasságot és a megfelelő feszültségszinteket biztosító tárolók segítenek felkészíteni a hálózatot a jövő kihívásaira is.

Ugyanakkor ezek a tárolók egyfajta energiaraktárként is működnek: amikor a napelemek több energiát termelnek, mint amennyire éppen szükség van, eltárolják a felesleget, majd, amikor nagyobb fogyasztás jelentkezik, vagy a napelemek épp nem termelnek, például időjárásváltozás miatt, akkor visszaadják azt a hálózatnak és így az ügyfeleknek.

A jövő energiarendszere egyre inkább a megújuló energiaforrásokra épül, ehhez pedig olyan hálózatra van szükség, amely rugalmasan képes alkalmazkodni a termelés és a fogyasztás változásaihoz. Az energiatárolás lehetővé teszi, hogy a megújuló forrásokból származó energiát akkor használjuk fel, amikor arra a legnagyobb szükség van

– mondta Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese az energiatárolók hivatalos átadó ünnepségén Püspökszilágyon.

A rendezvényen Tótth András, a Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium államtitkára elmondta: „Magyarország biztonságos energiaellátása a kormány és a Gazdasági és Energetikai Minisztérium számára is prioritás. A fejlesztésekben az energiatárolás is fontos szerepet játszik megteremtve a termelés és a fogyasztás egyensúlyát, támogatva a hálózat stabilitását. Az ilyen beruházások nemcsak a hazai energiarendszer rugalmasságát növelik, de olyan mérnöki és üzemeltetési tudást is teremtenek, amely a következő fejlesztésekben is hasznosulhatnak.”

A július-augusztusi rendkívüli időszakban, a nyári energiaválság idején az E.ON szakemberei teszt üzemmódban új működési rendet alakítottak ki az akkor már üzembehelyezett energiatárolók számára. A püspökszilágyi, erdőkertesi, devecseri és sáregresi energiatárolókat úgy programozták újra, hogy az alacsonyabb terhelésű időszakban elnyelt energiát a kritikus esti csúcsidőben adják vissza a hálózatnak. Ez a gyors reagálás megmutatta, hogy a berendezések a megszokott feszültségszabályozási feladatukon túl azonnal bevethetők, rugalmas tartalékot jelentenek a hálózat tehermentesítésére.

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