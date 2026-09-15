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Lázár János büntetést kapott, magyarázkodik a volt miniszter
Gazdaság

Lázár János büntetést kapott, magyarázkodik a volt miniszter

Portfolio
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Bírságot szabott ki az erdészeti hatóság Lázár Jánosra, emellett arra kötelezte a korábbi minisztert, hogy bontsa el a saját erdejében az elmúlt évtizedben létesített utakat, fatárolót, raktárakat és irodát. Lázár Facebook-bejegyzésében közölte, hogy tizenhárommillió forintos büntetést kapott, és elismerte, hogy mulasztást követhetett el az engedélyek beszerzésének elmulasztásával, ugyanakkor azt állítja, hogy szándékos jogsértést vagy környezeti kárt nem okozott.

Lázár közlése szerint családjával több évtizede gazdálkodik, ő maga pedig mintegy 15 éve foglalkozik erdőgazdálkodással, az elmúlt időszakban saját költségén, állami támogatás nélkül 25 hektár erdőt telepített. Körülbelül tíz éve az erdőgazdálkodást kiszolgáló infrastruktúrát is kialakított a területen, és állítása szerint az erdészeti hatóság akkori munkatársaitól azt a tájékoztatást kapta, hogy ezekhez nincs szükség külön engedélyre, mivel közvetlenül a gazdálkodást szolgálják.

A volt miniszter szerint az építmények saját tulajdonú területen, részben olyan helyeken létesültek, ahol korábban is állt épület, illetve amelyeket a nyilvántartás „fa nélküli erdőként” kezelt, miközben az építkezések során egyetlen fát sem vágtak ki.

Beszámolója szerint egy korábban kiszáradt, ugyancsak saját tulajdonában lévő halastavat termőfölddel töltött fel, majd ott erdőt telepített, a terület egyik üres részén pedig hozzájárulásával a Grosswiese Zrt. teniszpályát épített.

Az erdészeti hatóság 2026 májusában hivatalból indított eljárást,

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amelynek végén 13 millió forintos bírságot és az érintett létesítmények teljes elbontását írta elő.

Lázár azt írta, az elmúlt hónapokban megpróbálta rendezni a helyzetet, ehhez azonban földhivatali eljárásokra, fennmaradási engedélyekre, hatósági döntésekre és vázrajzokra van szüksége, a hatóság viszont szerinte nem adott megfelelő időt ezek beszerzésére, és nem mérlegelte kellőképpen a körülményeket.

Lázár a döntést aránytalannak tartja, és azt állítja, hogy az eljárás során sem az államot, sem a környezetet, sem más tulajdonosokat ért kár, miközben az érintett területeken jelentős erdőtelepítést végzett. Bejegyzésében politikai összefüggést is tulajdonított az ügynek, amikor azt írta, szerinte a határozat azért született meg vele szemben, mert korábban magas rangú politikai szereplő volt, miközben hangsúlyozta, hogy nem kíván visszatérni a politikába, és a jövőben elsősorban gazdálkodással szeretne foglalkozni.

Lázár János augusztus 20-án jelentette be, hogy aznapi hatállyal lemond országgyűlési képviselői mandátumáról, ezzel pedig mintegy 25 éves parlamenti pályafutását zárta le.

Döntését részben a Fidesz választási vereségéért viselt felelősséggel, részben a párt megújulásának szükségességével indokolta, és már akkor azt írta, hogy a parlamenti politika helyett más feladatokra kíván koncentrálni.

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