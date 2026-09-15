Légüres térben rúgta be a motort a Tisza Párt új ellenzéke, bejelentést tett az MMP

Márki-Zay Péter bejelentette, hogy

a Mindenki Magyarországa Néppárt önállóan indul a 2029-es európai parlamenti és a 2030-as országgyűlési választáson, céljuk pedig egy stabil, 5–10 százalékos középpárt felépítése.

Hódmezővásárhely polgármestere szerint egy demokratikus politikai rendszerben már nincs szükség a korábbi ellenzéki kényszerösszefogásokra, ezért az MMN minden választáson saját erőből mérettetné meg magát, 2029-ben legalább egy EP-mandátumot, 2030-ban pedig biztos parlamenti bejutást célozva.

Márki-Zay hangsúlyozta, hogy a mintegy 110 napja hivatalban lévő Tisza-kormányt összességében jobbnak tartja elődjénél, ugyanakkor több ponton is bírálta annak működését.

Kifogásolta, hogy a Tisza képviselői szinte minden kérdésben egységesen szavaznak, problémásnak nevezte az egyajánlatos közbeszerzéseket, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének kiválasztását is, miközben azt hangsúlyozta, hogy a Fidesz leváltása önmagában nem elég, az autoriter és populista politikai gyakorlatokkal is szakítani kell.

A politikus szerint a Tisza túlzottan Magyar Péter személye köré épül, a párton belüli demokrácia pedig gyenge, mert a képviselők mozgástere és nyilvános megszólalási lehetősége korlátozott. Gazdaságpolitikai kritikaként a rezsicsökkentés fenntartását is említette, amely szerinte hosszabb távon az ipari versenyképességet ronthatja, ezért úgy látja, hogy a kormánynak a népszerű, de költséges intézkedések helyett kiszámíthatóbb és fenntarthatóbb politikára kellene áttérnie.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Rosta Tibor