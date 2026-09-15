Lesújtó bizonyítvány érkezett az Orbán-kormány utolsó teljes évéről

Az International IDEA friss demokráciajelentése szerint Magyarország mind a négy vizsgált fő területen közepes teljesítményt nyújt, ugyanakkor a részletes adatok alapján különösen a jogállamiság és a politikai-társadalmi részvétel területén gyenge a magyar pozíció.
Fontos ugyanakkor:
a most megjelent jelentés 2025-ös adatokra épül, vagyis még az Orbán-kormány utolsó teljes évének demokratikus állapotát rögzíti, így a 2026-os kormányváltás és az azt követő intézményi változások hatása ezekben a mutatókban még nem jelenik meg.
A képviselet területén Magyarország 0,550 ponttal a 83., az alapvető jogoknál 0,579 ponttal az 57., a jogállamiságban 0,493 ponttal a 70., míg a politikai és társadalmi részvételben 0,439 ponttal mindössze a 125. helyen áll a vizsgált országok között.
A legkedvezőtlenebb változás a jogállamiság területén látható, ahol Magyarország pontszáma egyetlen év alatt 0,503-ról 0,493-ra csökkent,
miközben az ország a korábbi 67. helyről a 70. pozícióba csúszott vissza.
Ennél kisebb mértékű, de szintén negatív elmozdulás történt a képviselet és az alapvető jogok mutatójában is, előbbi 0,553-ról 0,550-re, utóbbi 0,581-ről 0,579-re mérséklődött, miközben a politikai és társadalmi részvétel pontszáma 0,439-en maradt, vagyis ezen a területen érdemi javulást vagy romlást sem regisztrált az IDEA.
A hosszabb távú folyamatok ennél is kedvezőtlenebb képet rajzolnak ki, mivel az IDEA értékelése szerint Magyarországon az elmúlt években jelentős visszaesés következett be a jogállamiság több elemében, miközben romlott a demokratikusan választott kormány működésének minőségét mérő mutató is.
A magyar teljesítmény az Orbán-kormány utolsó teljes évében ugyanakkor nem minden részterületen volt gyenge, hiszen az általános választójog, a választási részvétel, a személyes biztonság és a szabad mozgás tekintetében Magyarország továbbra is a vizsgált országok felső negyedébe tartozik, vagyis a jelentés nem egységes demokratikus leépülést, hanem jelentős különbségeket mutat az egyes intézményi területek között.
Aggasztó, hogy a tavalyi magyar adatok egy szélesebb nemzetközi trendbe illeszkednek, mivel
az IDEA szerint 2025-ben 98 országban, vagyis a vizsgált államok 57 százalékában romlott legalább egy demokratikus mutató az öt évvel korábbi állapothoz képest, miközben javulást mindössze 55 országban, a vizsgált államok 32 százalékában mértek.
A leggyakoribb visszaesést a véleménynyilvánítás szabadságában tapasztalták, ahol az országok 24 százalékában következett be szignifikáns romlás, míg a sajtószabadság esetében 23, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésnél pedig 18 százalék volt ugyanez az arány.
A globális összevetésben is a jogállamiság bizonyult az egyik leggyengébb demokratikus dimenziónak, miután 71 ország, vagyis a vizsgált államok 41 százaléka került az alacsony teljesítményű kategóriába, miközben 29 országban öt év alatt statisztikailag is érdemi visszaesést mértek. Az IDEA ebbe a kategóriába többek között a bírói függetlenséget, a korrupció korlátozását, a jog kiszámítható érvényesítését, valamint a személyes integritást és biztonságot sorolja, vagyis olyan intézményi tényezőket, amelyek a demokratikus berendezkedés működőképességét közvetlenül meghatározzák.
Mivel a mostani adatsor még az Orbán-kormány utolsó teljes évének állapotát mutatja, az IDEA a magyarországi kilátások értékelésében már elsősorban arra helyezi a hangsúlyt, hogy a 2026-os kormányváltást követő intézményi reformok képesek lesznek-e tartósan megfordítani a korábbi demokratikus visszacsúszást, vagy megállíthatatlan a romlás. A szervezet szerint ennek megítélésében nem pusztán az számít majd, hogy az új kormány lebontja-e a korábbi intézményi struktúrákat, hanem az is, hogy képes-e független intézményeket és hosszabb távon működő fékeket létrehozni, valamint hogy az alkotmányos átalakításokat gyorsított eljárások helyett szélesebb és érdemi társadalmi-politikai egyeztetés mellett hajtják-e végre.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher
Milyen jövő vár a kis moduláris reaktorokra Magyarországon? Kiderül október 8-án az ősz egyik legjobban várt konferenciáján!
A Rolls-Royce SMR üzletfejlesztési igazgatója tart előadást.
Megszólalt Trump embere az elszálló amerikai adósságról és kötvényhozamokról
Scott Bessent fontos beszédet mondott a kongeresszusban.
Vége a másfél évtizedes harcnak, visszakapta egyházi státuszát Iványi Gábor Magyarországi Evangéliumi Testvérközössége
A szervezet újra jogosulttá vált a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásokra.
Kína filléres AI-modelljei nagyon közel vannak már tudásban a legjobb amerikai csúcsmodellekhez
Egy elemzés szerint egyre közelebb kerülnek.
Szemfelnyitó grafikonokat mutatunk: ekkora bajban van Európa a fűtési szezon küszöbén
És mi a helyzet Magyarországgal?
Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
Még nem biztos, hogy fellélegezhetünk.
Bejelentette tőzsdére lépési szándékát az Altera
Több mint 2 milliárd dolláros kibocsátás jöhet.
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Bizalmi vagyonkezelés a NAV kereszttüzében
A bizalmi vagyonkezelés (BVK) és a vagyonkezelő alapítvány (VKA) napjainkban egyre népszerűbb vagyontervezési eszközök. A vagyonkezelési struktúrákban kezelt vagyon jelentős - óvatos b
Hiába az uniós vám, taroltak a külföldi webshopok Magyarországon
Megállíthatatlannak tűnik a nemzetközi online webáruházak térnyerése Magyarországon az MNB ma reggeli számai szerint. A PwC adatai arra is rámutatnak, hogy a fogyasztók és a piac is gyorsan al
Megszorítás vagy modernizáció - az euró ára a felzárkózás lehet
Az euró bevezetése stabilabb pályára állíthatná Magyarországot, és szorosabban a Nyugathoz köthetné az országot. De mi történik, ha az ehhez szükséges költségvetési szigor miatt tovább.
Nem lehet mindenkinek adni - de akkor kitől vegyen el a kormány?
A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiányt örökölt, miközben egymást érik a béremelési igények, a választási ígéretek és az évtizedek óta halogatott állami beruházások. Meddig lehet várn
Káros és elítélendő a dízeltámogatás Zsiday Viktor szerint
Adóztassuk meg a gyalogosokat, bicikliseket, tömegközlekedőket és benzinautósokat - ez a kormány új intézkedése. A magyar lakosság nagy része sajnos hajlamos valami rajta kívülállóként tek
Nem a nagyokat másoljuk és nem fánknapot szervezünk - Három példa, hogyan képes egy kisebb cég nyerni a munkaerőért folyó versenyben
Egy kereskedő, egy gyártó és egy mérnöki cég története jól szemlélteti, a kisebb cégek sémák helyett saját megoldásokra építve tudják sikeresen megtartani és ösztönözni munkatársaik
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.
Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
Még nem biztos, hogy fellélegezhetünk.
Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának
Mi következik most?
25 éve kezdődött a végtelen háborúk korszaka
Miközben Amerika Afganisztánban és Irakban kötötte le az erejét, alapjaiban alakult át a világrend.