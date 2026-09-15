Magyar Péter állítja: előállították Tiborcz István milliárdos magyar üzlettársát és az állami vagyonkezelő volt vezérét

Magyar Péter miniszterelnök értesülései szerint a nyomozók előállították Jellinek Dániel milliárdos üzletembert és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját. Bár a kormányfő nem részletezte a pontos gyanúsítási helyzetet, de nevük a csaknem tízmilliárd forintos vagyoni hátrány gyanúja miatt vizsgált Volánbusz-üggyel összefüggésben merült fel, amelyben korábban nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként. Jellinek az Indotek Group alapítója, Tiborcz István üzleti partnere, akit korábban már két büntetőügyben is elítéltek. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg hivatalosan az előállítások tényét.

Magyar Péter miniszterelnök kedden azt írta a Facebookon, hogy értesülései szerint

a nyomozók előállították Jellinek Dániel milliárdos üzletembert, Tiborcz István üzleti partnerét, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját.

Magyar később a parlamentben is beszélt az értesülésről, a hatóságok ugyanakkor egyelőre nem közölték hivatalosan, hogy Jellineket és Sziveket előállították-e, illetve milyen minőségben érintettek az eljárásban.

A két üzletember neve az elmúlt időszakban a csaknem tízmilliárd forintos vagyoni hátrány gyanúja miatt vizsgált Volánbusz-üggyel összefüggésben is felmerült, amelyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda korábban nyolc embert hallgatott ki gyanúsítottként, a 24.hu is erre utalt mostani beszámolójában.

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Bár Magyar Péter kormányfő nem állította, hogy erről az ügyről van szó, de abban a nyomozás több, 2016 és 2020 közötti autóbusz-beszerzést, bérleti és karbantartási konstrukciót, valamint egy kecskeméti ingatlanügyletet érint, a hatóságok pedig több helyszínen iratokat és elektronikus eszközöket foglaltak le, miközben a feltételezett túlárazásokból származó pénzek útját is vizsgálják; a rendőrség személyiségi jogi okokból eddig nem nevezte meg a gyanúsítottakat.

Jellinek Dániel az Indotek Group alapítója és vezetője, Magyarország egyik leggazdagabb üzletembere, aki elsősorban ingatlanbefektetésekkel és követelések felvásárlásával építette fel vagyonát, az elmúlt években pedig több közös üzletben is megjelent Tiborcz Istvánnal. Tiborcz Orbán Viktor volt miniszterelnök veje, Orbán Ráhel férje, valamint az ingatlanpiacon, a szállodaiparban és a pénzügyi szektorban is jelentős érdekeltségekkel rendelkező BDPST Group tulajdonosa; Jellinekkel többek között az Appeninn, az Alteo és más nagyobb vállalati tranzakciók környékén kerültek üzleti kapcsolatba, a sajtó korábbi feltárása szerint pedig 2019 és 2022 között több mint 27 milliárd forint került Jellinek cégbirodalmából Tiborcz érdekeltségeinek irányába.

Jellinek neve korábban büntetőügyekben is előkerült, és a bíróság már két alkalommal is bűnösnek mondta ki: 2022-ben bűnsegédként marasztalták el egy uniós támogatásból tervezett geotermikus beruházáshoz kapcsolódó költségvetési csalási ügyben, amelyben felfüggesztett szabadságvesztést kapott, majd 2025 januárjában egy nagy számlagyáras ügyben is elítélték, miután beismerte, hogy érdekeltségei fiktív számlák befogadásával 105 millió forintos vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek. A második ügyben a bíróság összesen 250 millió forintos pénzbüntetést szabott ki rá, súlyosító körülményként értékelve a korábbi elítélését.

Szivek Norbert jogász és üzletember 2015 februárjától 2018 augusztusáig vezette a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt, vagyis azt az állami társaságot, amely ebben az időszakban többek között az állami vállalatok és ingatlanvagyon kezeléséért felelt, távozása után pedig a kormány továbbra is számított rá tanácsadóként a nemzeti vagyon kezelésének stratégiai kérdéseiben. A mostani Volánbusz-nyomozás szempontjából azért lehet különösen fontos a korábbi szerepe, mert a vizsgált tranzakciók egy része éppen az MNV élén töltött időszakára esik, és a sajtóban korábban megjelent információk szerint a nyomozók azt is vizsgálják, hogy az akkori állami vezetők milyen információkkal rendelkezhettek az ügyletekről, illetve a feltételezetten megszerzett vagyon későbbi mozgatásáról.

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. szeptember 14-én. MTI/Hegedüs Róbert.