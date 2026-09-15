Magyar Péter egyből a Fidesz-KDNP-nek rontott az ügynökaktákról szóló törvény elfogadása után

A törvényhozás ezzel a döntéssel harminchat éves adósságát törlesztette, hiszen a rendszerváltás óta az ügynöklisták nyilvánossága és a titkosszolgálati múlt feltárása a magyar belpolitika egyik legvitatottabb kérdése volt – véli a kormányfő, miután a parlament csak a Fidesz-KDNP tartózkodása mellett, 148 igen szavazattal fogadta el az új lusztrációs törvényt.

Bár a javaslatot végül elfogadta a parlament, az ellenzéki képviselők nem szavazták meg az előterjesztést.

Magyar Péter bejegyzésében külön kiemelte az előző kormány képviselőinek elutasító magatartását. "A Fidesz nem támogatta a javaslatot. Vajon miért?" – tette fel a kérdést a politikus.

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra reagál az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. szeptember 15-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert