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Magyar Péter egyből a Fidesz-KDNP-nek rontott az ügynökaktákról szóló törvény elfogadása után
Gazdaság

Magyar Péter egyből a Fidesz-KDNP-nek rontott az ügynökaktákról szóló törvény elfogadása után

Portfolio
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A Tisza Párt kezdeményezésére az Országgyűlés megszavazta a korábbi állambiztonsági ügynökakták nyilvánosságra hozatalát, amelyet csak az ellenzéki Fidesz-KDNP frakció nem támogatott – számolt be a döntésről Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében.

A törvényhozás ezzel a döntéssel harminchat éves adósságát törlesztette, hiszen a rendszerváltás óta az ügynöklisták nyilvánossága és a titkosszolgálati múlt feltárása a magyar belpolitika egyik legvitatottabb kérdése volt – véli a kormányfő, miután a parlament csak a Fidesz-KDNP tartózkodása mellett, 148 igen szavazattal fogadta el az új lusztrációs törvényt.

Bár a javaslatot végül elfogadta a parlament, az ellenzéki képviselők nem szavazták meg az előterjesztést.

Magyar Péter bejegyzésében külön kiemelte az előző kormány képviselőinek elutasító magatartását. "A Fidesz nem támogatta a javaslatot. Vajon miért?" – tette fel a kérdést a politikus.

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Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra reagál az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. szeptember 15-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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