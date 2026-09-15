Magyar Péter és az NVVH elnöke is reagált Orbán Viktor fenyegetésére: büntetőjogi lépéseket helyeztek kilátásba

Nyomon fogjuk őket követni. Minden egyes embernek a nevét aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzuk

- mondta el a Hír TV-nek Orbán Viktor. A volt miniszterelnök azt is hozzátette, hogy szorosan követni szeretnék, hogy egyes dolgozók pontosan milyen eljárásokban vesznek majd részt a hivatalban.

Tuzson Bence, a Fidesz parlamenti képviselője az RTL-nek arról is beszélt, hogyha lehetőségük lesz rá, jogi lépéseket tesznek a dolgozók ellen.

Magyar Péter miniszterelnök a kedden parlamenti felszólalásában reagált Orbán Viktor szavaira és elmondta, hogy azok szerinte felérnek a "hivatalos személy elleni erőszakkal", majd azt is hozzátette, hogy az ilyen fenyegetésért akár börtönbüntetés is kiszabható lehet.

Az NVVH elnöke, Unger Anna az RTL-nek adott nyilatkozatában szintén jogi lépéseket helyezett kilátásba a megszólalással kapcsolatban.

A hivatal nem csak a közvagyont, hanem a munkatársait is megvédi. (...) Ha konkrét fenyegetés érkezik bárki részéről, ott meg fogjuk tenni a szükséges büntetőjogi intézkedéseket

- mondta Unger Anna.

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