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Magyar Péter és az NVVH elnöke is reagált Orbán Viktor fenyegetésére: büntetőjogi lépéseket helyeztek kilátásba
Gazdaság

Magyar Péter és az NVVH elnöke is reagált Orbán Viktor fenyegetésére: büntetőjogi lépéseket helyeztek kilátásba

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Orbán Viktor, korábbi miniszterelnök a Hír TV-nek adott interjújában arról beszélt, hogy nyomon fogják követik és nyilvánosságra hozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatal (NVVH) dolgozóinak adatait, ugyanis szerinte "törvénytelen" eszközökkel működik az intézmény. Az RTL Híradó közlése szerint Magyar Péter miniszterelök fenyegetésnek nevezte a korábbi kormányfő szavait, Unger Anna, az NVVH elnöke pedig a tévének arról beszélt, hogy a hivatal a közvagyont és a dolgozóit is megvédi.

Nyomon fogjuk őket követni. Minden egyes embernek a nevét aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzuk

- mondta el a Hír TV-nek Orbán Viktor. A volt miniszterelnök azt is hozzátette, hogy szorosan követni szeretnék, hogy egyes dolgozók pontosan milyen eljárásokban vesznek majd részt a hivatalban.

Tuzson Bence, a Fidesz parlamenti képviselője az RTL-nek arról is beszélt, hogyha lehetőségük lesz rá, jogi lépéseket tesznek a dolgozók ellen.

Magyar Péter miniszterelnök a kedden parlamenti felszólalásában reagált Orbán Viktor szavaira és elmondta, hogy azok szerinte felérnek a "hivatalos személy elleni erőszakkal", majd azt is hozzátette, hogy az ilyen fenyegetésért akár börtönbüntetés is kiszabható lehet.

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Az NVVH elnöke, Unger Anna az RTL-nek adott nyilatkozatában szintén jogi lépéseket helyezett kilátásba a megszólalással kapcsolatban.

A hivatal nem csak a közvagyont, hanem a munkatársait is megvédi. (...) Ha konkrét fenyegetés érkezik bárki részéről, ott meg fogjuk tenni a szükséges büntetőjogi intézkedéseket

- mondta Unger Anna.

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