Megindult a kormányzati átvilágítás, le is mondott az Orbán Viktor által alapított szervezet elnöke

Lemondott Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) 2013 óta hivatalban lévő elnöke, miután a kormányzati átvilágítás az intézmény működésében és tudományos tevékenységében is több problémát tárt fel. A távozást Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be, aki azt is közölte, hogy több problémát is feltárt a minisztériuma nem rég indított átvilágítása. Az intézetet nem szüntetik meg, de szervezeti és szakmai átalakítást hajtanak végre rajta, egyszerűbb struktúrát és hatékonyabb működést ígérve.

Benyújtotta felmondását Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 2013 óta hivatalban lévő elnöke, miután a kormány átvilágítása a háttérintézmény működésében és tudományos tevékenységében is több problémát tárt fel – jelentette be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Az intézetet nem szüntetik meg, működését azonban átalakítják, és a tárca ígérete szerint egyszerűbb, átláthatóbb struktúrát alakítanak ki.

Tarr Zoltán Facebook-bejegyzése szerint az elmúlt időszakban lefolytatott átvilágítás során mind az NSKI háttérintézményi működésében, mind tudományos munkájában számos rendezetlenséget találtak.

A miniszter arról számolt be, hogy az illetékes államtitkárság emiatt több alkalommal egyeztetett Szász Jenővel, aki ezt követően úgy döntött, hogy szeptember 15-én benyújtja lemondását az intézet éléről.

Az NSKI jelenleg Tarr Zoltán tárcájának irányítása alatt álló központi költségvetési szerv, feladata pedig elsősorban a nemzetpolitikai döntések szakmai megalapozása, kutatások, stratégiai háttéranyagok és döntés-előkészítő javaslatok készítése. A szervezet saját meghatározása szerint a Kárpát-medencei és külhoni magyar közösségekkel kapcsolatos nemzetstratégiai kutatások koordinálásában, a kormányzati döntések szakmai támogatásában, valamint kutatói és intézményi hálózatok összekapcsolásában vesz részt.

Az intézetet még 2012 végén hozta létre az akkori kormány, működését 2013-ban kezdte meg, Szász Jenőt pedig Orbán Viktor akkori miniszterelnök 2013. február 11-i hatállyal nevezte ki elnöknek. A korábban Székelyudvarhely polgármestereként, majd a Magyar Polgári Párt alapító elnökeként politizáló Szász így az NSKI teljes eddigi történetét végigvezette.

Tarr Zoltán közlése alapján ugyanakkor a kormány nem az NSKI felszámolására készül, hanem annak szervezeti és szakmai átalakítására.

A miniszter egyszerűbb struktúrát, hatékonyabb működést és több érdemi szakmai eredményt ígért, részleteket azonban egyelőre nem közölt arról, hogy milyen szervezeti változtatások következnek, ki veheti át az intézet vezetését, illetve az átvilágítás pontosan milyen működési vagy tudományos problémákat tárt fel.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila