Megjött az időjárás előrejelzés: hidegfront szakítja ketté Magyarországot

Időjárás szerdán

Szerdán az áramlás déliesre fordul, ami átmeneti melegedést hoz a Kárpát-medencébe. A hajnali ködfoltok feloszlása után napos időre számíthatunk,

a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 Celsius-fok között alakul.

A szél többfelé megélénkül, a Kisalföldön és a Fertő-tó térségében erős széllökések is várhatók.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás csütörtökön

Csütörtökön azonban megérkezik a hidegfront, amely éppen az ország felett fog hullámozni, így éles hőmérsékleti kontrasztot alakít ki a régiók között. Míg a nyugati és északnyugati területeken a maximumok mindössze 19-20 Celsius-fok körül alakulnak, addig a Tiszántúlon még 28-30 Celsius-fokos melegre lehet számítani.

Ezen kilengések ellenére azt mondhatjuk, hogy az országos átlaghőmérséklet az évszakos átlagnak megfelelően alakul

– derül ki az előrejelzésből.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás pénteken

Pénteken az ország keleti és nyugati fele közötti hőmérsékleti kettősség megmarad, ám ekkor már nagyobb területen javulnak a csapadék feltételei, így

többfelé alakulhat ki eső, zápor és zivatar.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás hétvégén

Szombatra a frontrendszer kelet felé elhagyja az országot; ekkor a déli és keleti tájakon még előfordulhat kisebb eső, máshol viszont már a napsütés lesz a meghatározó. A front mögött a Dunántúlon érezhetően hűvösebb lesz, míg az Alföldön kevésbé esik vissza a hőmérséklet.

Bár a hétvége folyamán a nyugati tájakon ismét lassú melegedés kezdődik, az időjárás megnyugvása nem lesz tartós. Hétfőn egy újabb, gyors mozgású, markáns hidegfront éri el a térséget, amely országszerte újabb 3-4 fokos lehűlést hoz majd. A csapadékmennyiség szempontjából azonban mérsékelt hatásokra kell számítani.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio