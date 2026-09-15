Megjött az időjárás előrejelzés: hidegfront szakítja ketté Magyarországot

Időjárás szerdán
Szerdán az áramlás déliesre fordul, ami átmeneti melegedést hoz a Kárpát-medencébe. A hajnali ködfoltok feloszlása után napos időre számíthatunk,
a csúcshőmérséklet pedig 23 és 28 Celsius-fok között alakul.
A szél többfelé megélénkül, a Kisalföldön és a Fertő-tó térségében erős széllökések is várhatók.
Időjárás csütörtökön
Csütörtökön azonban megérkezik a hidegfront, amely éppen az ország felett fog hullámozni, így éles hőmérsékleti kontrasztot alakít ki a régiók között. Míg a nyugati és északnyugati területeken a maximumok mindössze 19-20 Celsius-fok körül alakulnak, addig a Tiszántúlon még 28-30 Celsius-fokos melegre lehet számítani.
Ezen kilengések ellenére azt mondhatjuk, hogy az országos átlaghőmérséklet az évszakos átlagnak megfelelően alakul
– derül ki az előrejelzésből.
Időjárás pénteken
Pénteken az ország keleti és nyugati fele közötti hőmérsékleti kettősség megmarad, ám ekkor már nagyobb területen javulnak a csapadék feltételei, így
többfelé alakulhat ki eső, zápor és zivatar.
Időjárás hétvégén
Szombatra a frontrendszer kelet felé elhagyja az országot; ekkor a déli és keleti tájakon még előfordulhat kisebb eső, máshol viszont már a napsütés lesz a meghatározó. A front mögött a Dunántúlon érezhetően hűvösebb lesz, míg az Alföldön kevésbé esik vissza a hőmérséklet.
Bár a hétvége folyamán a nyugati tájakon ismét lassú melegedés kezdődik, az időjárás megnyugvása nem lesz tartós. Hétfőn egy újabb, gyors mozgású, markáns hidegfront éri el a térséget, amely országszerte újabb 3-4 fokos lehűlést hoz majd. A csapadékmennyiség szempontjából azonban mérsékelt hatásokra kell számítani.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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