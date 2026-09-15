Megkezdte munkáját a NAV új elnöke

2026. szeptember 15-én megkezdte munkáját a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnökeként Rózsáné Sádt Mónika - jelentette be a NAV keddi közleményében.

A tájékoztatás szerint "az új elnök célja, hogy a NAV működése erősítse a közbizalmat, és egy átlátható, kiszámítható, magas szakmai színvonalon működő adó- és vámhatóságként szolgálja Magyarországot".

Vezetése alatt a NAV döntéseit következetesen a jogszabályok, a szakmai szempontok és az integritás elvei alapján hozza meg.

Hozzátették: a jogkövető adózók számára a lehető legegyszerűbbé kívánja tenni kötelezettségeik teljesítését, miközben az adóelkerüléssel, a csalással és a szabályok tudatos megsértésével szemben továbbra is határozottan és következetesen lép fel.

Kiemelték azt is, hogy "a NAV eredményes működése egyszerre szolgálja a költségvetési bevételek biztosítását, a gazdaság fehérítését és a tisztességesen működő vállalkozások védelmét". Ennek alapfeltétele, hogy a szabályok mindenkire egyformán vonatkozzanak, a hatósági döntések átláthatók, kiszámíthatók és szakmailag megalapozottak legyenek, a gazdasági szereplők számára pedig egyenlő versenyfeltételek érvényesüljenek - szögezték le.

Rózsáné Sádt Mónika több mint 25 év hazai és nemzetközi szakmai tapasztalattal érkezik a NAV élére. Pályafutása során az adóhatósági, tanácsadói, könyvvizsgálói és vállalati oldalon egyaránt dolgozott, így az adórendszer működését több nézőpontból is ismeri - zárul a tájékoztató.

Rózsáné Sádt Mónikával az első interjút a Portfolio készítette. A beszélgetésből kiderült: kiemelt céljai között szerepel a közbizalom helyreállítása, a politikailag semleges, szigorúan szakmai alapú működés megteremtése, valamint a múltbeli visszaélések kivizsgálása – szükség esetén akár belső vizsgálatok indításával. Az új elnök hangsúlyozta az NVVH-val való szoros együttműködés fontosságát, és kiállt amellett, hogy a vagyonosabbak jobban vegyék ki részüket a közteherviselésből, bár a vagyonadó részleteiről a törvénytervezet hiányában egyelőre nem kívánt állást foglalni.

Címlapkép forrása: Portfolio